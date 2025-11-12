El dólar oficial sigue a la baja: a cuánto cerró este miércoles y cuál es la brecha con el blue

El dólar minorista mostró un leve descenso este miércoles 12 de noviembre en su cotización en el Banco Nación: $1.385 para la compra y $ 1.435 para la venta. Se trata de una baja de $15 (- 1,04%) respecto al cierre del martes.

Está confirmado el preció que tendrá el dólar para este jueves 13 de noviembre

En tanto, el dólar blue se vendió en torno a los $ 1.415 en las "cuevas", sin cambios, aunque por encima del oficial.

Respecto al mayorista , la cotización para la venta figura a la baja en $1.403 (- $13) , mientras que el techo de la banda de flotación está fijado hoy en $1.501,99.

ICBC $1.385 / $1.445

BBVA $1.390 / $1.440

Patagonia $1.390 / $1.445

Galicia $1.380 / $1.430

Macro $1.380 / $1.440

Santander $1.390 / $1.440

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.874,23 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.415

Venta: $1.435

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.450,76 (- $1,20)

Venta: $1.450,14 (+ $12,40)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.473,73 (- $0,48)

Venta: $1.471,78 (- $5,45)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".

A cuánto cotiza el dólar mayorista