10 de marzo de 2026 - 16:00

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 11 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.420 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista a $1.421.

Los Andes | Redacción Economía
Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.420 en Banco Nación. Para este miércoles se espera el mismo precio. A su vez, el mercado internacional trajo calma respecto al valor del petróleo, luego de las palabras de Donald Trump haciendo referencia al cese de la guerra con Irán.

dólar miércoles 11 de marzo
El mercado del petróleo alivió el precio del dólar a nivel mundial.

Precio del dólar para este miércoles en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 11 de marzo

  • Banco Nación: $1.420
  • Banco Galicia: $1.420
  • Banco BBVA: $1.430
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.420
  • Banco Patagonia: $1.435
  • Banco Macro: $1.425
  • Banco Hipotecario: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.425
  • Banco Credicoop: $1.430
  • Banco Piano: $1.425
  • Banco Comercio: $1.420
  • ICBC: $1.430
  • Brubank: $1.418

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este martes, luego de haber alcanzado el día anterior su nivel más alto en más de tres años. El retroceso se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que el conflicto en Oriente Medio podría estar cerca de su fin, lo que redujo el temor del mercado a interrupciones prolongadas en el suministro global de crudo.

  • En este contexto, los futuros del Brent descendieron 6,28 dólares, equivalente a un 6,3%, y se ubicaron en 92,68 dólares por barril. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó 6,19 dólares, lo que representó una baja de 6,5%, hasta 88,58 dólares por barril. En los momentos de mayor volatilidad de la jornada, ambos contratos llegaron a retroceder hasta un 11% antes de moderar parte de esas pérdidas.
  • En el inicio de la semana, el petróleo escaló cerca de USD 120 por barril, el valor más elevado desde mediados de 2022. Este salto estuvo impulsado por los recortes de producción aplicados por Arabia Saudita y otros exportadores, en medio de la tensión geopolítica derivada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
  • Con el correr de la jornada del martes, los precios comenzaron a retroceder después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuviera una conversación con Trump y planteara iniciativas orientadas a alcanzar una solución rápida al enfrentamiento.

En una entrevista concedida a CBS News, Trump sostuvo que “la guerra está prácticamente terminada” y aseguró que la capacidad militar de Irán sufrió daños significativos a partir de los ataques iniciados a finales de febrero.

A medida que los operadores del mercado percibieron que las rutas de suministro energético podrían mantenerse operativas, la denominada “prima de pánico” que había impulsado el precio por encima de los 100 dólares empezó a disiparse, lo que provocó una corrección rápida en las cotizaciones del crudo.

dólar miércoles 11 de marzo

De todos modos, el mercado petrolero continúa bajo presión, ya que Trump analiza la posibilidad de flexibilizar las sanciones al petróleo ruso y permitir la liberación de reservas estratégicas de crudo para moderar los precios, una estrategia que también evalúan aplicar los países del G7.

