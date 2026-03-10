Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 11 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.420 en Banco Nación. Para este miércoles se espera el mismo precio. A su vez, el mercado internacional trajo calma respecto al valor del petróleo, luego de las palabras de Donald Trump haciendo referencia al cese de la guerra con Irán.
Precio del dólar para este miércoles en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 11 de marzo
Banco Nación: $1.420
Banco Galicia: $1.420
Banco BBVA: $1.430
Banco Santander: $1.420
Banco Ciudad: $1.420
Banco Patagonia: $1.435
Banco Macro: $1.425
Banco Hipotecario: $1.420
Banco Supervielle: $1.425
Banco Credicoop: $1.430
Banco Piano: $1.425
Banco Comercio: $1.420
ICBC: $1.430
Brubank: $1.418
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este martes, luego de haber alcanzado el día anterior su nivel más alto en más de tres años. El retroceso se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que el conflicto en Oriente Medio podría estar cerca de su fin, lo que redujo el temor del mercado a interrupciones prolongadas en el suministro global de crudo.
En este contexto, los futuros del Brent descendieron 6,28 dólares, equivalente a un 6,3%, y se ubicaron en 92,68 dólarespor barril. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó 6,19 dólares, lo que representó una baja de 6,5%, hasta 88,58 dólares por barril. En los momentos de mayor volatilidad de la jornada, ambos contratos llegaron a retroceder hasta un 11% antes de moderar parte de esas pérdidas.
En el inicio de la semana, el petróleo escaló cerca de USD 120 por barril, el valor más elevado desde mediados de 2022. Este salto estuvo impulsado por los recortes de producción aplicados por Arabia Saudita y otros exportadores, en medio de la tensión geopolítica derivada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
Con el correr de la jornada del martes, los precios comenzaron a retroceder después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuviera una conversación con Trump y planteara iniciativas orientadas a alcanzar una solución rápida al enfrentamiento.
En una entrevista concedida a CBS News, Trump sostuvo que “la guerra está prácticamente terminada” y aseguró que la capacidad militar de Irán sufrió daños significativos a partir de los ataques iniciados a finales de febrero.
A medida que los operadores del mercado percibieron que las rutas de suministro energético podrían mantenerse operativas, la denominada “prima de pánico” que había impulsado el precio por encima de los 100 dólares empezó a disiparse, lo que provocó una corrección rápida en las cotizaciones del crudo.
De todos modos, elmercado petrolero continúa bajo presión, ya que Trump analiza la posibilidad de flexibilizar las sanciones al petróleo ruso y permitir la liberación de reservas estratégicas de crudo para moderar los precios, una estrategia que también evalúan aplicar los países del G7.