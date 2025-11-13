Estados Unidos anunció un histórico acuerdo de comercio e inversión con Argentina

Acceso preferencial: Argentina ofrecerá preferencias a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas. Por su parte, Estados Unidos eliminará aranceles para ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados, considerando el impacto del acuerdo en medidas relacionadas con la seguridad nacional.

Sector agrícola: ambas naciones se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como facilitar el comercio de menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. Además, se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

Barreras no arancelarias: Argentina eliminará licencias de importación y formalidades consulares, desmantelará progresivamente el impuesto estadístico para productos estadounidenses y se alineará con estándares internacionales, reconociendo certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA.

Propiedad intelectual: Argentina avanzará en la lucha contra la falsificación y la piratería, y se ajustará a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.

Sostenibilidad y comercio responsable: el acuerdo incluye compromisos para prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. También para combatir la tala ilegal, promover eficiencia en recursos y aplicar normas internacionales sobre subsidios a la pesca.

Seguridad económica y comercio estratégico: ambos países cooperarán para enfrentar prácticas comerciales distorsivas de terceros países, alinear políticas sobre controles de exportación, inversiones y evasión arancelaria, y fortalecer el comercio de minerales críticos. Además, Argentina revisará el rol de sus empresas estatales y los subsidios industriales.