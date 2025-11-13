13 de noviembre de 2025 - 19:39

Estados Unidos anunció un histórico acuerdo de comercio e inversión con Argentina

El acuerdo contempla beneficios arancelarios, apertura de mercados agrícolas e industriales, cooperación en propiedad intelectual y comercio digital, además de compromisos en sostenibilidad y seguridad económica. Los puntos más destacados del acuerdo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (D), posa para una foto con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno (I), antes de su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (D), posa para una foto con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno (I), antes de su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de noviembre de 2025. 

Foto:

EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, anunciaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos. El acuerdo está destinado a fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas.

Además tiene como objetivo establecer condiciones claras, estables y basadas en reglas para el comercio y las inversiones entre ambos países. También se apoya en las reformas que Argentina ya implementó para modernizar su economía.

La iniciativa contempla beneficios arancelarios, apertura de mercados agrícolas e industriales, estándares regulatorios comunes, protección de la propiedad intelectual y cooperación en ámbitos como trabajo, medio ambiente y comercio digital.

Principales puntos del acuerdo

Entre los compromisos más destacados del documento:

  • Acceso preferencial: Argentina ofrecerá preferencias a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas. Por su parte, Estados Unidos eliminará aranceles para ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados, considerando el impacto del acuerdo en medidas relacionadas con la seguridad nacional.

  • Sector agrícola: ambas naciones se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como facilitar el comercio de menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. Además, se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

  • Barreras no arancelarias: Argentina eliminará licencias de importación y formalidades consulares, desmantelará progresivamente el impuesto estadístico para productos estadounidenses y se alineará con estándares internacionales, reconociendo certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA.

  • Propiedad intelectual: Argentina avanzará en la lucha contra la falsificación y la piratería, y se ajustará a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.

  • Sostenibilidad y comercio responsable: el acuerdo incluye compromisos para prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. También para combatir la tala ilegal, promover eficiencia en recursos y aplicar normas internacionales sobre subsidios a la pesca.

  • Seguridad económica y comercio estratégico: ambos países cooperarán para enfrentar prácticas comerciales distorsivas de terceros países, alinear políticas sobre controles de exportación, inversiones y evasión arancelaria, y fortalecer el comercio de minerales críticos. Además, Argentina revisará el rol de sus empresas estatales y los subsidios industriales.

  • Comercio digital: se establecerá un marco legal que facilite la transferencia transfronteriza de datos personales con Estados Unidos, evitando discriminación hacia servicios digitales estadounidenses y reconociendo la validez de firmas electrónicas emitidas bajo su legislación.

Respecto a la implementación y el seguimiento del acuerdo, Estados Unidos y Argentina trabajarán para concluir el texto final y así cumplir con los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor. Asimismo, se comprometieron a supervisar su implementación a través del marco del Acuerdo TIFA y el Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico.

