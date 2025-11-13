Carrefour se va de Argentina: la sugestiva táctica de Francisco de Narváez para quedarse con 700 sucursales

Carrefour se va de Argentina: el sorpresivo socio que se suma a ChangoMás para quedarse con las 700 sucursales

Así, el empresario que está al frente del grupo GDN, dueño de la cadena Changomás (ex-Walmart), está próximo a concretar la venta de su cadena de supermercados uruguaya Ta-Ta al grupo Vierci , uno de los conglomerados más poderosos de Paraguay.

La operación, valuada entre 150 y 200 millones de dólares, le permitiría reunir parte del capital necesario para presentar una oferta formal por la filial argentina del gigante francés, que goza de 700 sucursales con amplia presencia en el país.

Según confirmó a diario La Nación una fuente cercana a la negociación, “las conversaciones con los paraguayos comenzaron hace más de un año, pero ahora coinciden con la necesidad de fondos de De Narváez para avanzar con Carrefour”.

Vierci , que controla las cadenas Superseis y Stock en Paraguay, además de medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones, ya opera en Uruguay mediante la licencia de la marca Subway.

Pelea por Carrefour: más fondos para Francisco De Narváez

Mientras tanto, De Narváez también busca otras vías de financiamiento. En las últimas semanas mantuvo reuniones con bancos locales, entre ellos el Macro y el Nación, con el objetivo de cerrar líneas de crédito que respalden la operación para quedarse con la filial argentina de la cadena francesa de supermercados que es líder junto a Coto.

En paralelo, el grupo IRSA, encabezado por Eduardo Elsztain, habría ofrecido a los principales interesados en Carrefour -GDN, Coto y el fondo Klaff Realty- asociarse en un eventual desarrollo inmobiliario sobre algunos terrenos donde hoy funcionan sucursales de Carrefour. El proyecto no implicaría cierres de locales, aunque sí un reacomodamiento similar al realizado años atrás entre GDN e IRSA en el predio de Alto Avellaneda.

Carrefour se va de Argentina y hay tres fuertes jugadores en carrera

Además, De Narváez cuenta con un socio estratégico: L Catterton, el fondo de inversión privado más grande del mundo en consumo masivo e indumentaria, vinculado al grupo francés LVMH y al empresario Bernard Arnault, que participa también de manera personal.

A modo de repaso, Catterton y De Narváez ya son socios en Caro Cuore y Rapsodia, marcas que integran el portfolio de GDN.