El llamativo movimiento de Carrefour antes de abandonar Argentina: 15.000 millones de pesos

Carrefour sorprendió al mercado argentino con la inauguración de un nuevo Carrefour Argentina mayorista en San Luis, incluso mientras define su salida del país. La compañía invirtió más de 15.000 millones de pesos en la apertura de un Carrefour Maxi , ampliando su presencia en la provincia y generando más de 100 nuevos empleos.

La tienda se suma a un plan de expansión que contempla tres nuevas aperturas en 2025, incluyendo Plaza Huincul (Neuquén) y Santa Rosa (La Pampa) . La medida llega en un contexto de transición, con la compañía negociando la venta de sus activos locales ante grupos como ChangoMás , Cencosud , Coto y Klaff Realty .

Según Agencia San Luis, la nueva sucursal de Carrefour Maxi estará ubicada en la Zona de Actividad Comercial (ZAC) sobre la ruta 3, un espacio desarrollado por Coraza , propiedad de Alejandro Gómez , que concentra servicios y comercios estratégicos. La inauguración contará con la presencia del gobernador Claudio Poggi y el ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto , junto a otros funcionarios provinciales.

Desde el ministerio destacaron que “ a través de la dirección de Desarrollo Industrial y Energías Sustentables se brindó acompañamiento y asistencia técnica en el proceso de instalación de la nueva sucursal ”, impulsando inversiones y fortaleciendo el entramado productivo local.

De acuerdo con El Diario de la República, esta será la sucursal 35 de Carrefour Maxi en Argentina . La apertura generó 104 nuevos puestos de trabajo , de los cuales 48 provienen de la bolsa de empleo provincial , sumando un total de 240 trabajadores en San Luis , donde la cadena ya opera un hipermercado en Villa Mercedes y un Market 24 horas en la capital. El local cuenta con un salón de 3.300 m² , playa de estacionamiento para 165 autos y más de 8.000 referencias de productos.

Durante el acto inaugural, Néstor Sist, director Ejecutivo Adjunto de Carrefour Argentina, señaló: “En Carrefour creemos en el desarrollo del negocio, las economías y las personas. Cuando trabajamos juntos el sector público y privado, se generan nuevas oportunidades para todos”. Además, añadió que las aperturas programadas en 2025 - 43 Express y 3 Maxi - permitirán crear más de 400 fuentes de empleo, reforzando su compromiso con las regiones.

Salida de Carrefour: se va de Argentina y estos son los futuros compradores

El movimiento de abrir una sucursal millonaria en San Luis contrasta con la etapa final de Carrefour Argentina, que busca definir antes de fin de año quién adquirirá sus más de 700 sucursales y asumir los 17.000 empleados.

Entre los interesados se destaca ChangoMás, controlada por el Grupo De Narváez, que sumó como socio al fondo internacional L Catterton, ligado al grupo LVMH y a Bernard Arnault. Esta alianza aporta respaldo financiero y experiencia global en retail, replicando el modelo aplicado por De Narváez en la compra de Walmart Argentina.

Otros competidores son Cencosud, que podría liderar el mercado con su adquisición; Coto, con ventaja en rapidez operativa y concentración en Buenos Aires y AMBA; y Klaff Realty, un fondo estadounidense que opera con cadenas de supermercados en Estados Unidos y Uruguay. Cada uno enfrentará desafíos regulatorios y financieros distintos, con ofertas que se presentarán en noviembre para definir el futuro del retail argentino.