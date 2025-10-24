Gustavo Fernández en Somos Pymes: " Las pymes pueden resolver el empleo informal y la desigualdad"

Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, destacó en Somos Pymes la necesidad de modernizar la legislación, simplificar impuestos y fortalecer la infraestructura para las pymes.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, participó este jueves del Somos Pymes Summit en Mendoza, un encuentro centrado en competitividad, política, economía y tecnología para las pequeñas y medianas empresas. Durante su exposición, Fernández compartió las experiencias y los desafíos a futuro para impulsar el desarrollo del sector.

El funcionario local destacó que “para mejorar la competitividad de las pymes son necesarias las simplificación del sistema tributario argentino, la modernización de la legislación laboral, la necesidad de invertir en infraestructura para bajar los costos de la logística y también la gestión de acuerdos comerciales para nuestras exportaciones requieren de que la política abandone las discusiones sesgadas por la ideología y que encuentre rápidamente un camino de diálogo”.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 10.17.09 El impacto de la política en el crecimiento de las pymes En el panel “El Impacto de la Política en las Pymes”, junto a su par Rodolfo Vargas Arizu, Fernández abordó cómo la política influye en el desarrollo del sector. Según sus palabras, las pymes son fundamentales porque “son quienes tienen la posibilidad de resolver problemas de empleo informal que son tan graves en la Argentina y que tanta desigualdad genera”.

El ministro resaltó que para potenciar la competitividad de las pymes es necesario avanzar en medidas concretas: simplificación tributaria, modernización laboral, inversión en infraestructura y acuerdos comerciales. Destacó que estas acciones requieren que “la política abandone las discusiones sesgadas por la ideología y que encuentre rápidamente un camino de diálogo centrado en el sentido común, en la moderación y en la búsqueda de consensos que permitan en estos temas encontrar soluciones para las pymes”.