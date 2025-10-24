¿Casas o departamentos? Qué es lo que más se busca en Mendoza

Mendoza vive un mercado inmobiliario con pulso firme. Un reciente informe de RE/MAX Argentina al que tuvo acceso Los Andes detalla la situación actual del sector. La provincia mantiene una tendencia de crecimiento en sus viviendas desde 2023.

Los precios locales todavía parecen atractivos si miramos la región. El valor promedio del metro cuadrado en Mendoza se ubica en USD 734. Este número contrasta con el promedio nacional de USD 1.054 y el de Uruguay, que llega a USD 1.165.

Las casas y los terrenos dominan las preferencias en Mendoza . Estos dos tipos de propiedades se llevan la mayoría de la oferta y las ventas, cada uno con cerca del 40 % del mercado. Los departamentos, en cambio, representan poco más del 20 % del movimiento total en viviendas.

El ticket promedio para una operación de viviendas alcanzó los USD 101.784. Esto es un 35 % más alto que el año pasado. El crecimiento de proyectos en Maipú y Luján impulsa fuerte estos valores.

Vuelve a verse el financiamiento en el sector. Una de cada cinco operaciones hoy se cierra con un crédito hipotecario, principalmente los ofrecidos por el Banco Nación. Esto marca un regreso importante del crédito para comprar viviendas.

Mendoza muestra un inventario saludable. En los últimos seis meses, el 65 % de las propiedades publicadas sigue buscando comprador, un 8 % se vendió y el resto negocia activamente. Estos datos posicionan a la provincia como una de las más activas del país.

Lo que viene: la visión de RE/MAX

pexels-juanma-humeniuk-84330959-27521406 Mendoza muestra un inventario saludable. Juanma Humeniuk

Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay, describe un mercado movido. "El mercado inmobiliario en Mendoza se encuentra activo, impulsado por el aumento de compradores con acceso a créditos hipotecarios". La demanda se concentra mucho en barrios privados de Maipú y Luján.

Los números de las viviendas más caras crecen. "En este contexto, las ventas de propiedades con valores superiores a USD 100.000 aumentaron un 64,9 % en el último semestre, y las operaciones de lotes en barrios privados crecieron un 21,6 %".

Este 2025 cierra mejor de lo esperado para las viviendas. Sosa comenta: "Sorprendentemente, el 2025 va a cerrar con más operaciones que el 2024". Explica que el ritmo cambió: "Fuimos de menos a más, y ahora estamos yendo de más a menos".

La confianza será fundamental para 2026. "Tengo una mirada optimista, aunque conservadora: el clima post electoral será clave". Sosa cree que si los préstamos hipotecarios vuelven con fuerza, veremos un crecimiento en operaciones y valores. Para RE/MAX, los precios de las viviendas en Mendoza "siguen estando baratos".