Gardens Park: el desarrollo inmobiliario en Luján de Cuyo que ofrece financiación directa de hasta 30 años

En el competitivo mercado inmobiliario de Mendoza , Gardens Desarrollos Inmobiliarios lanza Gardens Park, que marca la diferencia al proponer un sistema de financiación hipotecaria directa de hasta 30 años, gestionado por la propia desarrolladora. Esta alternativa no solo amplía el acceso a la vivienda, sino que también representa un cambio en la manera de comercializar inmuebles en la provincia.

El proyecto está ubicado en Drummond, Luján de Cuyo , dentro del barrio privado Gardens Barrio Jardín , con acceso por calle Zapiola y el Acceso Sur , a tan solo 20 minutos de la Ciudad de Mendoza. Con 42 dúplex de inspiración industrial, el desarrollo busca responder a nuevas necesidades habitacionales con una propuesta flexible, segura y rodeada de espacios verdes.

Según explicó a Los Andes Pablo Scherbovsky, CEO de Gardens Desarrollos Inmobiliarios , el proyecto nació al detectar problemáticas comunes en dos segmentos de la población: nuevas familias y personas que deciden separarse.

“En ambos casos el problema es el espacio. Una familia joven suele comenzar con un departamento pequeño, pero cuando crece necesita mudarse. Lo mismo le pasa a una persona que se separa: debe reducir gastos y muchas veces bajar la calidad de su vivienda. Con Gardens Park damos la versatilidad de ampliar dormitorios según las necesidades”, señaló.

Los dúplex cuentan con tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios , con superficies que van de 68 a 122 m² cubiertos , cocina independiente, espacios luminosos y cochera semicubierta. Un diferencial clave es que las unidades fueron diseñadas para ser ampliables , de modo que un propietario puede comenzar con dos dormitorios y luego extender a tres sin perder la coherencia arquitectónica del conjunto.

“Entregamos las viviendas listas para ampliar, con fundaciones, instalaciones y estructura pensadas para ese futuro crecimiento. Es muy poco usual que un proyecto contemple esta flexibilidad desde el inicio”, agregó Scherbovsky.

Amenities y urbanismo de calidad

El masterplan de Gardens Park fue diseñado con foco en el bienestar y la vida al aire libre. El barrio incorpora un centro de entrenamiento, juegos infantiles, parque de mascotas, cancha de fútbol y amplias áreas verdes.

Todos los residentes acceden además a los amenities del barrio privado Gardens Barrio Jardín, lo que permite compartir servicios y mantener expensas accesibles. La ubicación estratégica, cercana a centros comerciales y con rápidas conexiones a la ciudad, completa la propuesta de valor del emprendimiento.

Financiación directa en pesos y a 30 años

Uno de los pilares del proyecto es su sistema de financiamiento, que busca democratizar el acceso a viviendas de calidad. Scherbovsky destacó: “Somos una de las pocas empresas, quizás la única, que ofrece integración y financiación de hasta 30 años. Diseñamos un simulador online para que cualquier interesado pueda calcular sus cuotas de forma transparente. La tasa es del 9%, más baja que la de cualquier banco, y toda la financiación es en pesos, aunque la integración inicial es en dólares”.

Los interesados pueden elegir entre plazos de 5 a 30 años, con un anticipo desde US$ 59.000 para unidades de US$ 140.000. En septiembre, la desarrolladora fijó un dólar especial para la integración a $1.300 pesos, lo que representa una ventaja adicional para quienes decidan invertir.

El simulador está disponible en este link, y más información puede consultarse en el sitio oficial gardens.com.ar.

Alta demanda en el mercado mendocino

El interés por el proyecto quedó demostrado desde su etapa inicial: todas las unidades de 1 dormitorio fueron vendidas en preinversión. Actualmente, el 30% de las propiedades ya está comercializado, y de las 42 originales, solo quedan 29 disponibles.

“Creemos que de acá a fin de año deberíamos vender todas. Para el mercado mendocino, 29 unidades es muy poquito. El producto es muy bueno, está muy bien ubicado, dentro de un barrio privado consolidado, y con expensas muy bajas”, sostuvo el CEO de Gardens.

Una apuesta por la calidad de vida

Gardens Park no solo propone viviendas funcionales y modernas, sino también un estilo de vida orientado a la familia, el bienestar y la conexión con la naturaleza. Con un diferencial financiero único y un diseño pensado para acompañar distintas etapas de la vida, el proyecto se presenta como una oportunidad destacada para quienes buscan invertir o acceder a su primera vivienda en un entorno seguro y de calidad.

“Tenemos una misión muy importante: mejorar la calidad de vida de las personas. Para lograrlo, debemos atender las dificultades que enfrentan al momento de acceder a una vivienda. Con Gardens Park ofrecemos una solución real a esas necesidades”, concluyó Scherbovsky.

Para conocer más detalles sobre el proyecto y simular cuotas, los interesados pueden ingresar al simular de financiación o visitar gardens.com.ar.

Datos clave de Gardens Park