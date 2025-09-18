La Reserva Natural Villavicencio presentó la tercera actualización de su Plan de Gestión

La Reserva Natural Villavicencio realizó la presentación oficial de la tercera actualización de su Plan de Gestión para la aprobación de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

Desde el año 2000, la Reserva mantiene su misión de conservar el patrimonio natural y cultural, garantizando servicios ambientales a la comunidad desde un modelo de gestión privada.

Dicho documento es obligatorio y estratégico para guiar las acciones necesarias de conservación y manejo de una área natural específica. En el se plantean qué acciones concretas se llevarán a cabo durante los próximos cinco años. Se establecen lineamientos de conservación y gestión a través de componentes como diagnóstico, objetivos, zonificación y programación de acciones. Entre ellas se incluyen programas de monitoreo, investigación científica, educación ambiental y conservación activa de la biodiversidad.

Entre los principales objetivos de un plan de gestión se encuentran conservar la biodiversidad, promover el uso sostenible de los recursos, fomentar la educación y sensibilización ambiental, e impulsar la investigación científica.

La Reserva Natural Villavicencio es un Área Natural Protegida (ANP), administrada y gestionada por la Fundación Villavicencio , que comprende 60.654 hectáreas en las que se identifican 3 ambientes: Monte, Cardonal y Puna. Habitan y crecen en ella 327 especies de flora, 250 de fauna, 193 especies de aves, 21 de reptiles, 32 de mamíferos, 3 de anfibios.

Además, a través de la conservación de los humedales garantizan la salubridad de la Reserva y la de los ecosistemas. En 2017, fue declarada Sitio RAMSAR, reforzando el reconocimiento internacional, por su identidad como un espacio de conservación y protección de los humedales y la biodiversidad.

La RNV sostiene su funcionamiento principalmente a través de: la actividad turística, recibiendo a más de 95.000 visitantes en el Hotel y Centro de Interpretación por año; y por otro, con aportes de la compañía Aguas de Origen, alianza estratégica entre CCU Argentina y Danone.

A su vez, a través del Programa de Visitas educativas, la RNV recibe a más de 6000 estudiantes en promedio por año, brindando una experiencia de marca única, en el sitio donde surge la primera agua mineral argentina. Se busca educar a los estudiantes, de primaria y secundaria, en cuestiones relacionadas al cuidado del medio ambiente, flora, fauna, geología y ecología. Cabe destacar que el programa educativo de la reserva fue declarado de interés provincial por la Dirección General de Escuelas del gobierno.

En 2008, investigadores del CONICET y la Fundación Vida Silvestre propusieron su inclusión en la categoría V – Reserva de Paisaje Protegido, la que mejor refleja sus objetivos de conservación.

La RNV cuenta con credenciales de reconocimiento nacional e internacional: en 2017 fue incorporada a la Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia y en 2017 declarada Sitio RAMSAR por su labor en la regeneración de la Cuenca del Río Mendoza. Además, integra el Nodo Cuyo de la Red Argentina de Restauración.

“Haber alcanzado un 83,5% de cumplimiento en la planificación 2018–2023 demostró que el Plan de Gestión es una herramienta estratégica y efectiva para administrar el territorio. Con esta tercera actualización, seguimos fortaleciendo nuestra misión de conservar la biodiversidad”, afirmó Silvina Giudici, directora de la Reserva Natural Villavicencio.

Con esta nueva actualización la Reserva Natural Villavicencio se proyecta como un referente en conservación y gestión privada de los recursos naturales en Argentina, asegurando la protección de más de 60.000 hectáreas de naturaleza mendocina.

