Mendoza fue testigo del regreso de una moto icónica: ya está a la venta la XL750 Transalp

Las pruebas de manejo que realizaron más de 20 periodistas especializados de todo el país, por caminos de tierra y ripio, y sobre el asfalto de las rutas de montaña mendocinas, fueron el puntapié inicial de esta nueva etapa de la Honda Transalp en la Argentina.

Honda Motor de Argentina lanzó a la venta la XL750 Transalp , un modelo que revive un nombre histórico de la marca (la primera versión del modelo es de 1986), en una versión completamente renovada, adaptada a las exigencias del segmento Adventure Touring de media-alta cilindrada y con auténticas capacidades On/Off road. Confiabilidad, versatilidad y equipamiento de vanguardia se combinan en una moto diseñada para quienes disfrutan de un manejo mixto.

La Transalp muestra un diseño aventurero y resistente, con líneas pensadas para transmitir robustez y un carácter único. Se posiciona como una de las opciones más orientadas al uso off-road dentro del line-up adventure de Honda, complementando a la NC750X y conectando naturalmente con el espíritu de la Africa Twin .

Equipada con un motor bicilíndrico Unicam de 755 cc , con una potencia de 90,5 HP , inyección electrónica y refrigeración líquida, asociado a una transmisión de 6 marchas con embrague asistido y anti-rebote, ofrece un desempeño suave y confiable en cualquier terreno. El acelerador electrónico ofrece cinco modos de conducción (Sport, Standard, Rain, Gravel y User) que permiten adaptar el comportamiento de la moto a diferentes condiciones de terreno. El HSTC (Honda Selectable Torque Control) con 5 niveles, desconectable, junto al sistema ABS de doble canal , aseguran máximo control y seguridad en cada maniobra.

El tanque de 16,9 litros brinda autonomía suficiente para largas travesías, mientras que el parabrisas, fabricado en Durabio , refuerza el compromiso de la marca con materiales sostenibles y respetuosos con el ambiente.

El tablero TFT de 5 pulgadas ofrece una lectura clara y precisa de la información incluso en condiciones de luz exigentes. Su doble faro proyector LED, inspirado en la Africa Twin, garantiza una excelente visibilidad nocturna.

La suspensión delantera está compuesta por una horquilla invertida Showa SFF-CA con 200 mm de recorrido, y el sistema de frenos incluye doble disco delantero de 310 mm con pinzas Nissin de dos pistones, que ofrecen gran precisión y respuesta.

Con este lanzamiento, Honda reafirma su compromiso de ofrecer modelos que despiertan el espíritu aventurero, la libertad y la pasión por rodar. La nueva XL750 Transalp es la aliada perfecta para el aventurero racional: quien busca confiabilidad, tecnología útil, desempeño fuera del asfalto y una oportunidad para conectarse con el entorno y disfrutar plenamente del camino, sin necesidad de llegar a una moto de alta gama.

Esta nueva XL750 Transalp llega importada de Japón y está disponible en 3 colores: Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray. Ya se encuentra en la red oficial de concesionarios Honda, con un precio sugerido de 17.500 USD y respaldada por una garantía de 3 años.

También se ofrecen kits de accesorios para personalizar la moto, incluso para orientarla más hacia el uso que cada cliente le dé mayor preponderancia: viajes, off road o, simplemente, pasear en la ciudad. Así se ofrecen parabrisas más grandes, deflectores, protectores de hierro para cuidar la carrocería en posibles caídas, valijas, etc.

Por último, hay que decir que si bien esta Transalp por ahora llega importada, directivos de Honda confirmaron que están estudiando la posibilidad de producirla en la región, y no se descarta que sea en la Argentina. Recordemos que Honda tiene en Manaos, Brasil, una de las fábricas de motos más grandes del mundo, pero también en nuestro país cuenta con una planta de producción en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, donde hoy se fabrican nueve modelos, de hasta 300 cc de cilindrada. Y la idea es crecer con modelos de mayor tamaño y potencia, como esta Transalp.