Tras dos décadas, Honda volvió a ofrecer la XL750 Transalp (2025) en Argentina

Honda Argentina presentó oficialmente la nueva XL750 Transalp, un lanzamiento que marca el regreso de una leyenda del segmento Adventure tras casi veinte años de ausencia en el mercado local. Importada desde Japón, la moto había tenido su avant-premiere en el MotoGP de Termas de Río Hondo y ya está disponible en los Honda concesionarios del país.

La XL750 Transalp 2025 llega para ocupar un espacio emblemático en la gama de Honda: el de las motos de media cilindrada pensadas para los viajes de larga distancia y la aventura. Fiel a su espíritu original, combina un diseño robusto con la última tecnología de la marca.

honda xl 750 transalp 2025 2 Honda XL 750 Transalp 2025. Detalles de la nueva Honda XL750 Transalp En materia mecánica, incorpora un motor bicilíndrico de cuatro tiempos, con refrigeración líquida y 755 cc. Entrega 90,5 caballos de fuerza a 9.500 rpm y un torque máximo de 75 Nm a 7.250 rpm. Se combina con una transmisión de seis velocidades y embrague multidisco en baño de aceite, equipado con sistema antirrebote asistido. El peso en orden de marcha es de 208 kilos, lo que la posiciona como una opción equilibrada dentro de su categoría.

Entre los puntos fuertes de esta nueva generación destaca su tanque de combustible de 16,9 litros, suspensión Showa y frenos Nissin. Monta neumáticos con llantas de 21 pulgadas adelante y 18 atrás, pensados para un uso mixto. La suspensión ofrece un recorrido de 200 mm en la rueda delantera y 190 mm en la trasera, mientras que el sistema de frenos se compone de doble disco delantero de 310 mm con pinzas de dos pistones y un disco trasero de 256 mm con pinza de un pistón.

honda xl 750 transalp 2025 3 Honda XL 750 Transalp 2025. Modos de conducción de la Honda XL750 Transalp La Transalp 2025 incorpora cinco modos de conducción configurables: Sport, Standard, Rain, Gravel y User, que permiten adaptar la respuesta del motor y las ayudas electrónicas a diferentes condiciones de uso.

Como contrapartida, algunos seguidores más puristas lamentarán la ausencia del clásico motor en V2, característico de las Transalp históricas. Sin embargo, Honda apuesta a conquistar a una nueva generación de usuarios con este moderno bicilíndrico en línea. El precio informado es de 17.500 dólares (casi 26 millones de pesos a septiembre 2025), con una garantía de tres años o 36 mil kilómetros. Con este regreso, Honda busca reafirmar su tradición en el segmento Adventure y devolver a la ruta a uno de sus modelos más icónicos: la “Baby Africa Twin”.