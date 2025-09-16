Cuál es el inesperado precio del Volkswagen Vento en septiembre 2025

La Volkswagen Vento GLI 2025 se consolida como uno de los sedanes medianos más atractivos de Argentina . Este auto combina diseño renovado, motorización potente y tecnología avanzada, ofreciendo una alternativa deportiva dentro del segmento de autos premium. Su lanzamiento marcó un hito para la marca Volkswagen.

Desde su actualización, el Volkswagen Vento incorpora asistencias de conducción del paquete IQ.Drive. Estas funciones permiten mantener el carril, centrado automático y control de crucero adaptativo. Este auto refleja el compromiso de Volkswagen con la seguridad y la innovación en el mercado de autos en Argentina .

El Volkswagen Vento GLI destaca por su motor 2.0 TSI de 230 CV, con 350 Nm de torque. La transmisión automática DSG de doble embrague y 7 marchas asegura cambios suaves y eficientes. Este auto ofrece rendimiento equilibrado para ciudad y ruta, consolidándose como referente entre los autos medianos en Argentina .

Estéticamente, el Vento GLI combina líneas deportivas con detalles premium. Las ópticas renovadas, parrilla agresiva y llantas de 18 pulgadas le dan presencia en la calle. Este auto mantiene el equilibrio entre deportividad y elegancia, convirtiéndose en una de las opciones más llamativas dentro de los autos Volkswagen en Argentina .

Características destacadas del Volkswagen Vento GLI

El auto incorpora tecnología avanzada con central multimedia flotante de 10,1 pulgadas y sistema VW Play, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En Argentina, esto lo posiciona como uno de los autos más conectados de su segmento.

En seguridad, el Vento GLI cuenta con seis airbags estratégicamente distribuidos, frenos ABS y control de estabilidad. Este auto combina protección y deportividad, manteniendo la reputación de Volkswagen dentro de los autos más seguros en Argentina.

El diseño interior incluye volante con comandos táctiles, aireadores rediseñados y materiales premium. Este auto ofrece confort y funcionalidad, reforzando su lugar entre los autos más completos del mercado argentino.

El paquete IQ.Drive permite conducción asistida con centrado de carril y control de crucero adaptativo. Este auto ofrece tecnología de vanguardia que se destaca frente a otros autos en Argentina.

El motor 2.0 TSI entrega 230 CV con torque de 350 Nm y transmisión DSG de 7 marchas. Este auto asegura eficiencia y respuesta rápida en carretera, ideal para conductores de autos exigentes en Argentina.

Finalmente, el diseño exterior con llantas Phantom, pinzas rojas y doble escape cromado refuerza la estética deportiva. Este auto combina potencia y estilo, consolidando su posición entre los autos medianos más deseados de Argentina.