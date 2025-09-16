Peligro oculto en autos eléctricos: manijas empotradas pueden dejar atrapados a los ocupantes

Expertos advierten que las manijas ocultas en autos eléctricos pueden fallar en accidentes y dejar a los ocupantes atrapados. China evalúa prohibirlas.

Las manijas empotradas o manillas eléctricas ocultas, comunes en muchos autos eléctricos modernos, están bajo la lupa de expertos en seguridad vehicular. Varios incidentes recientes han puesto en evidencia que estos mecanismos, aunque estéticamente atractivos, pueden dejar de funcionar cuando más se los necesita: tras un choque, incendio o descarga de batería, impidiendo la salida de los ocupantes.

Uno de los casos más comentados sucedió en Estados Unidos, cuando un pasajero de un Tesla Model Y no pudo abrir la puerta pese a que la estructura exterior de la misma no mostraba daños aparentes. Incidentes similares fueron reportados en vehículos de marcas como Ford, Fisker, Rivian y Chevrolet.

La raíz del problema está en que estas manillas suelen depender de energía eléctrica para accionarse, o bien de mecanismos internos poco accesibles si falla el sistema. Cuando la energía se interrumpe, bien por daño o por corte eléctrico tras un siniestro, el mecanismo puede quedar inutilizado, dejando atrapados a los ocupantes.

Manijas de autos empotradas y eléctricas Manijas de autos empotradas y eléctricas. Autos eléctricos, regulaciones en discusión y posibles soluciones Ante estos riesgos, en China ya se plantea prohibir los diseños con manillas totalmente ocultas, exigiendo que al menos exista un mecanismo manual parcial visible para emergencias. Expertos en seguridad automotriz recomiendan que los usuarios conozcan de antemano los mecanismos de emergencia de sus autos, revisando manuales y preguntando al concesionario cómo se trabaja la apertura manual en caso de pérdida de energía.

Los defensores del diseño argumentan que las manillas empotradas ayudan en la aerodinámica del vehículo y le dan un perfil más limpio estéticamente, además de contribuir a la eficiencia energética. Pero los críticos señalan que esos beneficios no deberían ir por encima de la seguridad básica de poder evacuar el vehículo sin depender de un sistema que puede fallar.