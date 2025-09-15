15 de septiembre de 2025 - 13:48

Motos: Zanella Argentina renovó toda su gama ZR

Zanella anunció el lanzamiento en Argentina de sus nuevas motos de uso mixto ZR. Detalles y precios.

Zanella ZR 2026.

Foto:

Por Cristian Ortega

Zanella presentó en Argentina la renovación completa de su gama ZR, la línea de motos On-Off ensambladas en el país con piezas importadas de Asia. La actualización abarca los modelos 150, 200 y 250, y ya se encuentran disponibles en concesionarios locales.

Mecánica y novedades

En términos mecánicos, no hay cambios en los motores: cada versión mantiene su cilindrada habitual, con caja de cinco velocidades para las 150 y 200 cc, y de seis marchas para la 250 cc, que ahora suma una relación adicional frente a la versión anterior. La marca no informó potencia ni torque de los motores, dejando algunos detalles por confirmar.

Entre las novedades más destacadas, las ZR 200 y 250 incorporan frenos de disco en ambas ruedas, un avance importante para mejorar la seguridad. Todas las versiones cuentan ahora con luces LED y tablero digital, sumando tecnología que antes no estaba presente. Sin embargo, la marca no aclaró si estas motos incluyen el sistema de frenos combinado (CBS), obligatorio desde este año para motos 0 km de hasta 250 cc.

Zanella ZR 2026.

Precios de la Zanella ZR

Los precios aproximados informados por concesionarios son: ZR 150, 2.929.990 pesos; ZR 200, 3.254.990 pesos; y ZR 250, 4.199.990 pesos. Zanella no publicó precios oficiales ni detalles sobre la garantía, por lo que se recomienda a los interesados consultar en varios concesionarios antes de concretar la compra.

