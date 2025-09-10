Siam y el guiño retro en el mercado de las motos: conocé la Victoria 2025

El mercado argentino de motos suma un nuevo capítulo con fuerte carga nostálgica. Siam , la histórica marca que marcó a generaciones con su línea de scooters en los años 60, reaparece con un lanzamiento que busca conectar pasado y presente: el nuevo Victoria 2025 .

Se trata de un scooter de estética retro que apunta a seducir tanto a quienes vivieron la era dorada de la Siambretta como a un público joven atraído por el diseño vintage.

El modelo llega importado de China, pero bajo el paraguas del Grupo Newsan , actual propietario de la marca. La jugada es clara: apelar al prestigio de una firma que formó parte de la historia industrial argentina para reinsertarse en un segmento cada vez más competitivo, el de los scooters urbanos.

El Victoria 2025 está equipado con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 175 cc , asociado a una transmisión automática CVT . Si bien la marca no informó datos oficiales de potencia y torque, se trata de una configuración pensada para el uso urbano, con bajo consumo y simplicidad de manejo.

Más allá de la mecánica, el atractivo principal pasa por su diseño clásico , que remite directamente a la legendaria Siambretta, ícono de la movilidad de posguerra en Argentina. Esa evocación estética es su carta de presentación frente a rivales modernos, aunque cabe aclarar que Newsan no puede utilizar el nombre histórico “Siambretta”, ya que pertenece a otra compañía.

Detalles y precio

El lanzamiento del Victoria se realizó en simultáneo con la presentación de la Gama 2025 de Siam, pero la información técnica sobre seguridad y equipamiento no fue difundida. Esto genera cierta incertidumbre en torno a las características del scooter, más allá de lo visible en imágenes promocionales.

El precio informado por concesionarios es de 4.127.000 pesos, aunque el Grupo Newsan no publicó una lista oficial. Por eso, se recomienda cautela y consultar en distintos puntos de venta antes de tomar una decisión de compra. La garantía tampoco fue detallada.

Con este lanzamiento, Siam intenta reposicionarse en un mercado donde la memoria emotiva juega un rol clave. El Victoria 2025 es, en definitiva, un scooter que combina raíces históricas con fabricación china, y que se presenta como una opción retro para quienes buscan algo más que un simple medio de transporte.