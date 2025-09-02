Motos: BMW Motorrad sorprende lanzando en Argentina su propuesta 350 cc

BMW Motorrad vuelve a apostar fuerte en el mercado argentino con el lanzamiento de la BMW C 400 X 2025 , un maxi scooter de 350 cc que marca el regreso de la marca alemana a un segmento de motos donde ya había dejado huella hace una década con los modelos C 600 Sport y C 650 GT .

La novedad llega importada de China y ya se encuentra disponible en los concesionarios locales, convirtiéndose en una de las propuestas más sofisticadas de su categoría.

La nueva BMW C 400 X cuenta con un motor monocilíndrico de 350 cc , inyección electrónica y refrigeración líquida. Entrega 34 CV a 7.500 rpm y 35 Nm de torque a 6.000 rpm , asociado a una transmisión automática CVT. Este conjunto mecánico le otorga una conducción ágil tanto en ciudad como en trayectos de media distancia.

En materia de seguridad, el scooter incorpora doble disco de freno delantero de 265 mm y un disco trasero de igual medida , gestionados por un avanzado sistema ABS PRO de doble canal . Además, suma tecnologías de asistencia como acelerador electrónico ride-by-wire, control dinámico de frenos (DBC), regulación del arrastre del motor (MSR) y control de tracción desconectable (DTC) , elementos que hasta hace poco eran exclusivos de motos de mayor cilindrada.

La moto utiliza llantas de 15 pulgadas adelante y 14 atrás, pesa 208 kilos en orden de marcha y equipa un tanque de 12,8 litros , ofreciendo un equilibrio entre autonomía y practicidad.

BMW C 400 X 2025 5 BMW C 400 X 2025.

El regreso de un ícono

Con este lanzamiento, BMW Motorrad recupera un lugar que había dejado vacante en el mercado argentino por las restricciones a las importaciones. La C 400 X llega como un modelo con tintes aventureros, sumando conectividad y equipamiento premium: pantalla TFT de 6,5 pulgadas con sistema de información y entretenimiento, iluminación full LED y un diseño robusto que combina tecnología alemana con fabricación en Asia.

Por ahora, se comercializará en un único color: Negro Tormenta Metalizado, con llantas y tapizados en tono negro/gris, apuntando a un estilo sobrio y elegante.

Lo que falta

Si bien en otros mercados la gama incluye también la C 400 GT, de estética más deportiva, en Argentina sólo se ofrecerá la variante X. Tampoco estará disponible el paquete “Rugged”, que en Europa suma acabados especiales en color Kalamata Metalizado, llantas y adhesivos exclusivos junto con neumáticos de uso mixto.

ADN compartido

Un detalle interesante es que la C 400 X comparte su desarrollo con la Voge SR4, fabricada por la compañía china Loncin, con la que BMW mantiene una alianza estratégica. No es la primera vez que la marca alemana se asocia: la anterior generación C 600/650 se había desarrollado en conjunto con la taiwanesa Kymco.

BMW C 400 X 2025 4 BMW C 400 X 2025.

Precio y garantía en Argentina

La BMW C 400 X 2025 ya se ofrece en los concesionarios a un precio de 15.500 dólares. La garantía es uno de sus puntos fuertes: tres años sin límite de kilometraje, algo poco habitual en este segmento.

Con este lanzamiento, BMW Motorrad refuerza su compromiso con el mercado argentino y reabre un capítulo esperado por los usuarios de scooters premium, combinando diseño, seguridad y tecnología de vanguardia en un formato pensado para la movilidad urbana y más allá.