Con novedades de Chevrolet y Volkswagen, se revitaliza el competitivo segmento de las SUV chicas

Desde hace poco más de dos décadas, el mercado automotor argentino y regional se vio modificado para siempre con una camioneta urbana que creó un segmento y se consolidó como líder indiscutido hasta que poco a poco se fue apagando.

Hablamos de la exitosa Ford Ecosport , un concepto que en el 2005 explotó las ganas de millones de familias de tener una camioneta tipo 4x4, aunque no lo fuera, pero con estética aventurera, aunque sólo fuera usada en ciudad, y con cierta altura que la hiciera útil en rutas de ripio o tierra.

Hoy, en pleno 2025, las opciones en el segmento de los SUV (sport utility vehicle) chicos, SUV-B , rebosan de opciones y posibilidades, aunque es cierto que cada vez con menos las camionetas chicas urbanas con pretensiones aventureras y la gran mayoría derivan de autos con limitadas prestaciones, más allá de la imagen.

Según el último informe de ventas de la Asociación de Concesionarios de Automotores ( ACARA ), el SUV chico más vendido en lo que va del año es el Chevrolet Trucker , producido en Santa Fe.

Le sigue el Peugeot 2008 , fabricado en El Palomar y basado en uno de los “bets seller” del mercado nacional: el Hatch chico Peugeot 208 .

Luego se destacan una seguidilla de modelos: Volkswagen Nivus, Jeep Renegade, Nissan Kicks y Volkswagen T-Cross. Queda claro que el segmento da para seguir metiendo jugadores, incluso algunas marcas tiene dos o tres opciones compitiendo entre sí. Por eso, ahora, analicemos los recién llegados al mercado.

En todos los casos, las versiones entrada de gama se ubican por sobre los 30 millones de pesos, llegando incluso a vertiginosos 50 millones de pesos en algunos casos puntuales.

Nos últimas novedades en el segmento

Hace apenas unas semanas, Chevrolet presentó con bombos y platillos el Spark, un SUV chico 100% eléctrico con un diseño muy logrado y destacadas prestaciones para el uso urbano (aunque con un marcado diseño “aventurero”).

“Se trata de un muy importante lanzamiento para Chevrolet. Sin dudas es una gran apuesta a las energías alternativas”, detalló en el lanzamiento local del Spark Adrián Chino Yacopini, propietario de Chevrolet Yacopini, a Los Andes.

En la misma línea se refirió Silvio Faur, gerente de Chevrolet Yacopini, quien confirmó el furor por los vehículos del segmento: “La demanda nos ha sorprendido, hemos vendido todas las unidades que trajimos; estamos ante un gran producto que va a dar mucho qué hablar”.

“Estamos haciendo una apuesta muy fuerte con el Chevrolet Spark. Y gracias al nuevo cupo de importación de vehículos eléctricos sin aranceles, vamos a lanzar una nueva preventa del Spark, tal como hicimos con (la pickup grande) Silverado”, adelantó.

chevrolet spark euv 2025 1 Chevrolet Spark EUV 2025.

Luego llegó el turno de Volkswagen con Tera, un crossover que la marca cataloga como SUV chico, aunque no tiene tercera ventana luego de pilar C.

En Mendoza, en el lanzamiento que realizó el concesionario local Goldstein, uno de sus propietarios, Mauricio Goldstein, refirió a que Volkswagen no habla de un “nuevo vehículo”, sino de un “nuevo ícono” del mercado, en referencia a las altas expectativas que tiene la filial argentina de la marca alemana con este producto, súper atractivo por cierto y que ha generado una interesante expectativa por precio y equipamiento.

“Más que un nuevo vehículo, yo diría que el Tera es el nuevo ícono de Volkswagen. Es un producto diseñado específicamente para América Latina, pensado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la región”, afirmó Mauricio Goldstein, quien agregó en entrevista con Los Andes: “Desde las versiones intermedias se incorpora el motor 1.0 turbo con caja automática, un conjunto pensado para la eficiencia y el rendimiento urbano”.

Y cerró: “No hay un SUV en Argentina por 30 millones de pesos con tanto equipamiento”.

volkswagen tera 2025 1 Nuevo Volkswagen Tera.

A su turno, Romina Borlengui, gerenta de Nissan Yacopini, ratificó que las ventas del SUV chico de la marca, Kicks, ha venido mostrando buenos números en los últimos meses de la mano de una mayor disponibilidad de unidades y versiones.

“Kicks ha mejorado la venta por la mayor disponibilidad, antes solo teníamos tope de gama, ahora podemos ofrecer venta directa de Kicks Advance CVT y Advance CVT Plus, además de tener, para plan de ahorro, la versión Sense”, detalló.

Asimismo, Borlengui adelantó que la nueva generación de Kicks, ya presentada en Brasil, se ofrecerá sólo en su versión tope de gama, “por lo que vendrá a complementar la oferta actual y no a reemplazar el modelo”, aclaró.

Nissan kicks play.jpg Foto: Nissan Argentina.

Una oferta muy variada

Sobre cómo se completa el portfolio de productos del segmento SUV-B, es imposible no reparar en la ausencia de Ford, que, como decíamos, fue el que creó la necesidad de la mano de la extinta Ecosport.

Pero muchos tomaron el ejemplo y descollaron con buenos productos que hoy aún están vigente con, incluso, una década en la calle, como es el caso del Jeep Renegade, recientemente renovado en su apartado mecánico ofreciendo en toda la gama el eficiente motor turbo naftero 1.3 de origen Fiat.

Ya hablamos también de las nacionales Chevrolet Tracker y Peugoet 2008, que lideran las ventas del segmento en lo que va del año. De capa caída está, sin dudas, la Renault Duster, que supo ser de las más vendidas; problemas de abastecimiento explican sus bajas ventas. Hoy Renault ofrece en el mismo segmento la moderna Kardian, recientemente lanzada.

Si bien mencionamos muy por encima a Volkswagen, es llamativo que la marca ofrezca en el mercado argentino nada menos que tres opciones de SUV-B, como son Tera, Nivus y T-Cross, aunque sus planteos sean diferentes en cuanto a estética y posicionamiento.

Toyota, llamativamente, está prácticamente sin producto en el segmento, ya que la C-HR, importada de Japón, dejó de ofrecerse en Argentina.

Jeep Renegade Willys 2025 Jeep Renegade Willys 2025.

¿Y los jugadores chinos?

Tímidamente, las marcas chinas han comenzado a ofrecer algunos productos en el segmento de los SUV chicos, pero en la gran mayoría de los casos, sus camionetas urbanas compiten en el segmento C, el que animan modelos referentes como el Toyota Corolla Cross, el Volkswagen Taos o el Jeep Compass.

No obstante, BAIC tiene en su catálogo el X35; y Geely ofrece la Emgrand GS. Es evidente que los chinos apuestan a otros segmentos, aunque, como quedó claro, en Argentina la debilidad por las camionetas urbanas chicas mantienen la demanda en tales números que los jugadores son numerosos, variados y hasta repetidos.