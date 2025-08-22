Chevrolet Yacopini presentó los nuevos Onix, Tracker y el adorable Spark, la sensación del evento

Chevrolet Yacopini , concesionario oficial en Mendoza , realizó este jueves un triple lanzamiento: la renovación de la gama Onix y Tracker , y el llamativo y atractivo Spark , la gran apuesta de la marca a la movilidad 100% eléctrica.

En el salón de ventas especialmente acondicionado de Territorio Yacopini , el agente oficial Chevrolet recibió a clientes y amigos en una agradable velada donde toda la atención se la llevó el “pequeño” Spark, que tampoco es tan pequeño, sino que se impone con dimensiones sorprendentes que acompañan a un diseño con mucha personalidad.

Adrián Chino Yacopini , titular de Territorio Yacopini , se mostró muy conforme con el triple lanzamiento, pero especialmente por la develación del Spark para el mercado mendocino.

“Se trata de un muy importante lanzamiento para Chevrolet, el cual se va a complementar con otro producto, un SUV, a finales de año. Sin dudas es una gran apuesta a las energías alternativas”, detalló Adrián Yacopini a Los Andes.

Asimismo, destacó la renovación de dos modelos muy exitosos de Chevrolet como son el Onix y Tracker. “Creo que con estos modelos, más el lanzamiento de Trailblazer y Silverado, Chevrolet tiene un portfolio muy competitivo y atractivo, que se completa con el Spark”, añadió.

“La competencia se viene fuerte por el cupo de 50.000 autos eléctricos sin aranceles que promovió el Gobierno nacional, pero estamos preparados para eso. Creo que el Gobierno no sólo está impulsado el mercado inmobiliario con créditos, sino también el mercado automotriz, por lo que esperamos cerrar el año con unas 650.000 unidades 0Km vendidas. Es un volumen interesante”, sumó el empresario, referente del comercio automotor en Mendoza, al tiempo que afirmó: “Ya cumplimos 20 años acá en la calle San Martín con Territorio Yacopini, donde tenemos todo para satisfacción de nuestros clientes”.

Sobre el Spark, Chino Yacopini contó sus sensaciones al manejarlo: “Es un auto simple, muy eficiente, tiene una autonomía de 360 kilómetros, viene con un cargador de muy fácil uso, realmente es un gran producto para el ámbito urbano, potente, compacto, con excelentes prestaciones, muy ágil, con un confort muy bueno y una insonorización perfecta”.

Adrián Chino Yacopini, Paola Alund Adrián Chino Yacopini y Paola Alund. Daniel Caballero

“La demanda nos ha sorprendido”

Silvio Faur, gerente de Chevrolet Yacopini, develó que todos los Spark que llegaron a Mendoza se vendieron, incluso el último durante la misma presentación.

“La demanda nos ha sorprendido, aunque creemos que estamos ante un gran producto que va a dar mucho qué hablar”, detalló Faur, al tiempo que garantizó que para el próximo mes de septiembre podrá haber una unidad de test drive para los clientes que quieran manejar el Spark.

“Estamos haciendo una apuesta muy fuerte con el Chevrolet Spark. Y gracias al nuevo cupo de importación de vehículos eléctricos sin aranceles, vamos a lanzar una nueva preventa del Spark, tal como hicimos con Silverado”, adelantó el gerente de Chevrolet Yacopini.

Todo sobre el Chevrolet Spark

Hace casi un mes, Chevrolet presentó en Argentina su primer modelo completamente eléctrico: el Spark EUV, una SUV chica (segmento B) de diseño simpático, dimensiones contenidas y autonomía urbana más que suficiente.

El modelo llega importado desde China y se posiciona como una alternativa accesible dentro del incipiente aunque prometedor mercado de vehículos eléctricos en el país.

El Spark EUV se ubica dentro del segmento B, es decir, entre los autos chicos. Mide algo más que un Onix, pero menos que una Tracker, lo que lo convierte en una opción ideal para circular en ciudad sin resignar espacio interior ni presencia SUV.

Fabricado en China, el modelo toma como base al Baojun Yep Plus, un producto desarrollado originalmente por la alianza SAIC-GM-Wuling, lo que lo convierte más en un “clon adaptado” que en un desarrollo 100% de General Motors. Aun así, llega con el respaldo completo de la marca del moño dorado y ya está disponible en los concesionarios oficiales.

Yacopini Chevrolet Spark Yacopini Chevrolet presentó el Spark en Mendoza. Daniel Caballero

Mecánica eléctrica y autonomía urbana del Chevrolet Spark

Bajo el capó, el Spark EUV cuenta con un motor eléctrico que entrega 102 caballos de fuerza y 180 Nm de torque, alimentado por un paquete de baterías de 42 kWh. La autonomía declarada por Chevrolet es de 360 kilómetros, una cifra suficiente para cubrir sin problemas los trayectos diarios en ciudad, incluso con algún recorrido extra por autopista.

La transmisión es automática y la tracción es delantera, en línea con lo esperado en este tipo de vehículos pensados para un uso principalmente urbano.

El primero de su tipo para GM en Argentina

Más allá de su origen chino, el Spark EUV representa un hito para General Motors en el país, ya que se trata del primer modelo 100% eléctrico que la marca lanza oficialmente a la venta en Argentina, aprovechando las políticas oficiales de promoción de los vehículos eléctricos e híbridos.

Hasta ahora, GM había mostrado intenciones de desembarcar con autos eléctricos —como el Bolt EV, que fue cancelado, o la Blazer EV, aún en espera—, pero este es el primer paso concreto hacia la electrificación local.

Chevrolet Spark El interior del Chevrolet Spark. Daniel Caballero

Precio y garantía

Uno de los aspectos más llamativos del Spark EUV es su precio competitivo, especialmente dentro del universo eléctrico, donde los valores suelen ser significativamente más elevados.

En Argentina se comercializa a $35.699.900. La garantía general es de tres años o 100.000 kilómetros, y al tratarse de un producto eléctrico, cuenta con el respaldo técnico de Chevrolet para la posventa especializada.

Chevrolet Onix 2026

Otro producto presentado en Yacopini fue el renovado Onix, disponible en sus versiones hatchback y sedán (Onix Plus). Importado desde Brasil, muestra un rediseño exterior e interior y más tecnología.

El modelo conserva la misma mecánica que debutó en 2024: un motor 1.0 turbo de tres cilindros con 116 caballos y 160 Nm, acompañado por caja manual de cinco marchas o automática de seis, siempre con tracción delantera. Se trata de un conjunto conocido, eficiente y suficiente para un auto urbano y familiar.

La gama 2026 se estructura en versiones LT, LTZ, Premier y RS, tanto para hatch como para sedán. Desde la más accesible, todas cuentan con seis airbags, control de estabilidad y arranque sin llave. Las intermedias agregan más confort y tecnología, mientras que la Premier se enfoca en el equipamiento completo con asistente de estacionamiento y sensores delanteros. La RS, por su parte, se posiciona como la opción con look más juvenil.

Los precios oficiales al momento del lanzamiento son los siguientes:

Onix Hatchback LT MT $25.560.900

Onix LTZ AT $28.546.900

Onix Premier AT $30.912.900

Onix RS AT $31.287.900.

En cuanto al sedán, el Onix Plus parte en la misma cifra para la versión LT MT, sigue con el LTZ AT a $28.546.900 y llega a $30.912.900 en la Premier AT. Todos están respaldados por una garantía de tres años o 100.000 kilómetros.

Chevrolet Onix El nuevo Chevrolet Onix 2026. Daniel Caballero

Renovación de la Tracker

La tercera novedad tuvo como protagonista a la Tracker, SUV compacta del segmento B. Se trata de la primera gran renovación desde el lanzamiento de la generación actual en el 2020. El modelo llega importado desde Brasil, pero también se produce en la planta de Alvear, en Santa Fe, lo que asegura mayor disponibilidad en los concesionarios.

En el apartado mecánico no hay modificaciones profundas. La Tracker mantiene el motor 1.2 turbo naftero de tres cilindros, que entrega 132 caballos de potencia y 190 Nm de torque. Está asociado exclusivamente a una caja automática de seis marchas, con tracción delantera.

La novedad, según General Motors, es que el propulsor fue “recalibrado” para optimizar su funcionamiento.

Los cambios más notorios se encuentran en el diseño. La nueva Tracker estrena frontal, con parrilla y paragolpes de estilo más robusto, nuevas llantas y ópticas actualizadas. En el interior se suma un tablero digital de ocho pulgadas y una pantalla multimedia de once pulgadas, más moderna e intuitiva, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Con estas mejoras, Chevrolet busca mantener competitiva a la Tracker frente a rivales directos como la Volkswagen T-Cross, la Renault Duster o la Fiat Pulse.

Chevrolet Tracker La nueva Chevrolet Tracker 2026. Daniel Caballero

La gama local se compone de cuatro versiones, todas equipadas con el motor 1.2 turbo:

Tracker LT 1.2 AT: $31.774.900

Tracker LTZ 1.2 AT: $37.307.900

Tracker Premier 1.2 AT: $39.654.900

Tracker RS 1.2 AT: $39.990.900

Todas cuentan con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ya es estándar en la marca.