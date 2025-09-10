BMW Argentina actualizó el portfolio de los adorables Mini: versiones y precios

BMW Group lanzó a la venta en Argentina los modelos Mini John Cooper Works y Cooper S Convertible 2025. Opciones y características.

BMW Group sigue ampliando su oferta en Argentina. Ahora fue el turno de actualizar una de sus marcas más icónicas: Mini . La firma presentó las versiones John Cooper Works (JCW) y Cooper S Convertible 2025 , dos de las variantes más lúdicas, exclusivas y reconocibles dentro de la gama.

Llegan importadas desde Inglaterra y se suman al Mini Hatchback de cuarta generación, lanzado en octubre de 2024, con el objetivo de reforzar la presencia de la marca en el segmento B (chico) premium.

Estos nuevos modelos reemplazan a los Mini JCW y Convertible que se comercializaban en nuestro mercado desde marzo del 2019, y lo hacen con mejoras mecánicas, más equipamiento tecnológico y el mismo ADN que convirtió al Mini en un verdadero ícono global.

El Mini John Cooper Works es la variante más deportiva de la gama y mantiene intacto el espíritu que lo acerca a un auténtico hot-hatch. Está equipado con un motor 2.0 turbonaftero de cuatro cilindros , que desarrolla 231 caballos de fuerza y 380 Nm de torque , asociado a una caja automática de doble embrague y siete marchas . La tracción es delantera.

En cuanto a prestaciones, el JCW acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h , cifras que lo posicionan como uno de los compactos más veloces del mercado argentino.

mini john cooper works Mini John Cooper Works 2025.

En el plano del diseño y equipamiento, viene de serie con llantas de 18 pulgadas, asistencias a la conducción de última generación y un sistema de audio premium HarmanKardon. Con un carácter netamente deportivo, se presenta como el Mini más radical, aunque también uno de los menos discretos y, por ende, no apto para quienes prefieran pasar desapercibidos.

Mini John Cooper Works 2025 Mini John Cooper Works 2025.

El precio oficial en Argentina es de 57.900 dólares, con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros.

Mini Cooper S Convertible: placer al aire libre

El segundo lanzamiento es el Mini Cooper S Convertible, la versión descapotable que lleva la esencia de la marca a otro nivel. Comparte la misma base mecánica con el JCW, pero en este caso el motor 2.0 turbonaftero entrega 204 caballos de fuerza y 300 Nm de torque. La transmisión es también una automática de doble embrague y siete marchas, con tracción delantera.

En cuanto a desempeño, el Cabrio logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h. Si bien es ligeramente más lento que el JCW, ofrece un plus emocional: la posibilidad de conducir a cielo abierto, una característica que lo convierte en uno de los pocos descapotables disponibles en el mercado argentino.

mini cooper convertible s 2025 Mini Cooper Convertible S 2025.

Este modelo equipa llantas de 17 pulgadas, sistema de audio HarmanKardon y el mismo paquete de asistencias electrónicas que el JCW. Es, en definitiva, la versión más lúdica y emocional de la gama Mini.

Su precio en Argentina fue fijado en 59.900 dólares, también con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros.

Un guiño para entusiastas

Con estas dos incorporaciones, BMW y reafirma el carácter de marca aspiracional de Mini en Argentina. Tanto el John Cooper Works como el Cooper S Convertible apuntan a un público que no solo busca movilidad, sino también exclusividad, diseño y una fuerte dosis de diversión al volante.

El portfolio de Mini se completa ahora con el Hatchback de cuarta generación, al que se suman estas dos nuevas propuestas, consolidando a la marca dentro del segmento premium chico.