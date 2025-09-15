El Grupo Eximar  anunció inversión de US$ 20 millones para posicionar a MG Argentina

El Grupo Eximar , representante en la Argentina de marcas como Jaguar, Land Rover, Volvo y Geely , dio un nuevo paso en su expansión con la incorporación de MG, la histórica marca británica que hoy pertenece al gigante automotriz chino SAIC Motors .

La compañía anunció una inversión de 20 millones de dólares destinada a consolidar la presencia de la firma en el país y poner en marcha su red de concesionarios.

El anuncio fue realizado este viernes por Federico Pieruzzini , titular de Eximar, durante una rueda de prensa en Núñez, donde también se abordó la actualidad de Geely en el mercado local. Según Pieruzzini, los fondos se destinarán a la apertura de concesionarios, la capacitación de personal, la creación de un stock inicial de repuestos y la preparación para los primeros tres lanzamientos de MG en Argentina, según detalla Motor1 Argentina.

Las ventas oficiales de MG comienzan esta semana con una red de diez concesionarios distribuidos estratégicamente: cuatro en la provincia de Buenos Aires, dos en Capital Federal y uno en Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Catamarca. Entre los locales más destacados se encuentra un concesionario en el barrio porteño de Belgrano, en la intersección de Pampa y Libertador, donde históricamente funcionó un local de Audi Autovisiones.

Los primeros modelos disponibles serán el MG3 Hybrid y el MG ZS Hybrid , mientras que el MG Cyberster , un roadster eléctrico, también formará parte de la oferta inicial. En tanto, el MG 4, cuya llegada al mercado argentino está prevista para el 2026, se suma a los planes de expansión.

“Elegimos MG por su historia y trayectoria. La marca nació en 1924 en Inglaterra, conserva su estudio de diseño en Gran Bretaña y sus fábricas están en China. Nuestro objetivo es ofrecer vehículos modernos, seguros, eficientes y con precios competitivos”, explicó Pieruzzini.

Planes de expansión y fábrica en Brasil

La nueva sede central de MG Argentina estará ubicada en Melo 689, Vicente López, en el histórico edificio que ocupó Porsche durante 20 años y que ahora pertenece a YPF, quien lo alquiló a Eximar mediante un acuerdo de recomendación. Este espacio funcionará como eje de operaciones y logística para la marca en el país.

Eximar también mira hacia el futuro regional: MG planea instalar una fábrica en Brasil, aunque aún no hay fecha confirmada ni detalles de la gama de modelos que se producirán. Se estima que la planta se centrará en SUVs y pick-ups híbridas, con el objetivo de incrementar las ventas en Argentina más allá de las 1.500 unidades proyectadas para el primer año.

Recientemente, Eximar difundió fotografías de las primeras unidades que arribaron a la Terminal Zárate, incluyendo los modelos MG3 Hybrid, MG ZS Hybrid, Cyberster y MG 4, anticipando así la estrategia de marketing y posicionamiento que busca consolidar a la marca en el mercado argentino de autos.