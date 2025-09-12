12 de septiembre de 2025 - 21:15

Cerró una reconocida fábrica de motos y hay 50 operarios despedidos

Trabajadores quedaron desempleados sin previo aviso en una fábrica de motos en Campana. El cierre, denunciado por el sindicato, responde a una reestructuración.

El cierre de la fábrica de motos en Campana dejó a 50 operarios sin empleo debido a la reestructuración de la compañía.

El cierre de la fábrica de motos en Campana dejó a 50 operarios sin empleo debido a la reestructuración de la compañía.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Una planta industrial perteneciente al Grupo Simpa, en Campana, provincia de Buenos Aires, despidio a 50 operarios. La compañía, representante en Argentina de reconocidas marcas de motos como KTM, Royal Enfield, Harley-Davidson y CFMoto, entre otras, informó que la medida se tomó para reestructurar su actividad y centralizar el armado de unidades en su planta de Pilar.

Leé además

Foro Industrial de Mendoza 2025.

Industria nacional: pérdida de empleo, riesgo importador y necesidad de reglas claras

Por Diana Chiani
Economías regionales: la yerba mate es una de las actividades complicadas.

Economías regionales: seis actividades en rojo alertan sobre el deterioro del negocio

Por Redacción Economía

Según el grupo, esta decisión busca "asegurar la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes". Sin embargo, la noticia tomó por sorpresa a los trabajadores y al sindicato.

El reclamo del sindicato por los trabajadores

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció el cierre sin previo aviso y calificó la situación de “bochornosa”. Anunciaron, además, que los operarios no recibieron explicaciones y que la decisión "deja en la calle a 50 trabajadores de manera bochornosa”. A partir de esto, los operarios organizaron manifestaciones para reclamar la reincorporación a sus puestos y en forma de protesta por el sorpresivo anuncio. La UOM advirtió que 50 familias se quedaron "sin su principal sustento" e insistió en la necesidad de dialogo con la empresa en busqueda de alternativas a los despidos.

La justificación de la empresa

El Grupo Simpa argumentó que la decisión responde a un cambio en su estrategia y a la necesidad de optimizar sus operaciones: “Centralizamos nuestra operación productiva en la planta ubicada en el partido de Pilar, discontinuando la actividad de Campana. De esta forma, aseguramos la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes para todas las marcas que representamos”, informó la compañía.

Además, el grupo indicó que la medida se relaciona con un cambio en la estrategia global de uno de sus socios internacionales, que determinó que algunos modelos saldrán únicamente de la planta de origen y no se fabricarán en filiales. La empresa defendió esta reestructuración, sosteniendo que la concentración de la producción en Pilar mejorará la eficiencia y potenciará las exportaciones.

Crisis en el sector industrial

El cierre de esta fábrica se enmarca en un contexto de retroceso del empleo industrial en Argentina. Según el Ministerio de Capital Humano y los últimos datos, en el mes de junio se perdieron 12.000 empleos privados registrados, lo que muestra un panorama laboral complicado para la industria manufacturera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En junio, se frenó la creación de empleo registrado en Mendoza y la construcción es uno de los sectores más afectados

En junio, se frenó la creación de empleo registrado en Mendoza

Por Sandra Conte
La Canasta Básica Alimentaria subió por encima de la inflación en agosto, lo que impactará en los hogares de menos recursos. Foto: Los Andes

Cuál es más cara: la diferencia de precios de la canasta básica entre Chile y Argentina

Por Redacción Economía
El dólar tuvo una fuerte suba en la semana. 

El dólar terminó la semana $20 más caro y quedó cerca del techo de flotación: a cuánto cotizó en los bancos

Por Redacción Economía
La propuesta invita a los consumidores a experimentar productos de reconocidas marcas

"Probalas gratis": cómo acceder al beneficio que te devuelve el dinero de productos de primeras marcas

Por Redacción Economía