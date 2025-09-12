12 de septiembre de 2025 - 19:09

El dólar terminó la semana $20 más caro y quedó cerca del techo de flotación: a cuánto cotizó en los bancos

La divisa estadounidense se incrementó 6% este viernes 12 de septiembre. En los bancos superó los $1480.

El dólar tuvo una fuerte suba en la semana.&nbsp;

El dólar tuvo una fuerte suba en la semana. 

El dólar oficial cerró hoy en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre de ayer.

De esta manera, la moneda estadounidense se ubicó más cerca del techo de bandas por el Gobierno, situado en los $1.472.

Esta semana, posterior al resultado de las elecciones bonaerenses negativo para la LLA, el dólar reflejó la presión de la incertidumbre política y avanzó 6%. En el cierre de hoy avanzó a un nuevo máximo y quedó a menos de un punto de llegar al techo de la banda de flotación fijada por el Gobierno.

Rava Bursátil señaló que “el mercado argentino muestra volatilidad por eventos políticos post-electorales y medidas del Banco Central, lo que impacta en tasas y el dólar”.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.462,492 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 1,08% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.453, sin cambios en la jornada pero con una suba de 8,3% en el mes.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,78% hasta $1.472,94 y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 7,71% hasta los $1.560,46.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.362 millones.

A cuánto cotiza el dólar hoy, banco por banco

Banco Nación

  • Compra: $1.415
  • Venta: $1.465
Galicia $1.415/ $1.465

Macro $1.410 / $1.475

Patagonia $1.410 / $1.460

Santander $1.420 / $1.470

BBVA $1.415 / $1.465

ICBC $1.395 / $1.482

Supervielle $1.425 / $1.475

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.904,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.405
  • Venta: $1.425
A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $ 1.468,46 (+$ 26,61)
  • Venta: $ 1.471,10 (+$ 25,69)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.448,71 (+$ 8,67)
  • Venta: $ 1.560,46 (+$ 111,69)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

