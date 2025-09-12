"Probalas gratis": cómo acceder al beneficio que te devuelve el dinero de productos de primeras marcas

Con la intención de estar más cerca de sus consumidores, Newsan lanzó una nueva edición de su campaña “Probalas Gratis”. Esta propuesta les da la oportunidad a los usuarios de probar productos de marcas como Pantene, Always, Pampers, Downy, Head & Shoulders, Gillette, Venus, Oral-B y Pilas Philco, y obtener el reintegro del dinero.

Esta acción, que ya había tenido una excelente recepción en ediciones anteriores cuando era impulsada por P&G, regresa ahora con una propuesta renovada.

Forma parte de la estrategia de Newsan para fortalecer su negocio de consumo masivo, luego de haber adquirido la operación local de la multinacional en 2024.

La campaña estará vigente del 25 de agosto al 30 de septiembre, o hasta alcanzar el límite total de reintegros establecido en $150.000.000. Durante este período, quienes compren los productos incluidos podrán solicitar la devolución del importe abonado.

Para tener el reintegro, una vez comprados los productos que desean probar de manera gratuita, deberán seguir los siguientes pasos:

Registrarse en el sitio web www.probalasgratis.com.ar , donde también podrán conocer más información acerca del listado de productos, topes de reintegro y las bases y condiciones.

, donde también podrán conocer más información acerca del listado de productos, topes de reintegro y las bases y condiciones. Cargar su ticket de compra y datos personales.

En un plazo de 7 días hábiles se validará el reintegro y recibirán el dinero correspondiente directamente en su cuenta bancaria en un lapso de 20 días hábiles.

Es importante señalar que el monto máximo de reintegro por persona es de $13.000, a excepción de quienes adquieran pañales Pampers, quienes podrán acceder a un tope de $30.000. Estos límites permiten devolver al consumidor el valor total del producto adquirido.

“Con esta campaña buscamos seguir fortaleciendo el vínculo entre nuestras marcas y los consumidores, brindándoles la posibilidad de probar los mejores productos, sin costo. A través de este tipo de acciones, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar día a día a los hogares argentinos”, comenta Romina Fernández, directora General de la Unidad de Negocios de Consumo Masivo de Newsan.

La iniciativa “Probalas Gratis” se enmarca dentro de un proceso de expansión que la compañía viene impulsando desde su ingreso al segmento de consumo masivo.