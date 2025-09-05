5 de septiembre de 2025 - 09:09

6 productos de limpieza que pueden ser mortales si los mezclas con cloro

Aunque es uno de los productos más usados en el hogar, el cloro puede convertirse en un riesgo para la salud si se mezcla con otras sustancias comunes.

Por Alejo Zanabria

Desde generaciones pasadas, nuestras madres y abuelas han compartido valiosos trucos de limpieza que aún hoy siguen vigentes. Uno de los protagonistas más recurrentes en estos consejos es el cloro. Sin embargo, lo que muchas veces se ignora es que, mal utilizado o combinado con otros productos, puede producir reacciones químicas peligrosas que comprometen seriamente la salud.

El cloro, en su presentación doméstica, es principalmente una solución de hipoclorito de sodio, que lo convierte en uno de los desinfectantes más eficaces contra virus, bacterias y hongos. No obstante, su efectividad va acompañada de una advertencia importante: nunca debe mezclarse con ciertos productos.

Ciertas combinaciones pueden liberar gases tóxicos como la cloramina o el cloro gaseoso, altamente irritantes y potencialmente letales en espacios cerrados.

Los 6 productos que no se deben mezclar con el cloro

  • Cloro + Agua caliente: Gas cloro, es decir, afecta el sistema respiratorio, provoca tos, dolor pectoral y, en el peor de los casos, retiene agua en los pulmones. También pierde su función desinfectante.
  • Cloro + Jabón de trastes: Produce la reacción química de oxidación que anula la capacidad desinfectante del cloro. Al entrar en contacto con la piel, podría causar irritación, comezón, ardor, urticaria e incluso enfermedades dermatológicas a largo plazo.
  • Cloro + Ácidos cítricos: Produce los mismos efectos que con el agua caliente, ya que el resultado es Gas cloro.
  • Cloro + Amoniaco: Cloromania, es decir, produce daños en los pulmones y de hígado. En casos leves, provoca dolor de cabeza y dificultad para respirar.
  • Cloro + Vinagre: Produce ácido paracético y gas cloro, lo que afecta las membranas mucosas como ojos, garganta y pulmones.
  • Cloro + Agua Oxigenada: Produce cloratos y gas cloro, lo que da como resultado el mismo efecto en las membranas mucosas.
