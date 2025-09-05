6 productos de limpieza que pueden ser mortales si los mezclas con cloro

Desde generaciones pasadas, nuestras madres y abuelas han compartido valiosos trucos de limpieza que aún hoy siguen vigentes. Uno de los protagonistas más recurrentes en estos consejos es el cloro. Sin embargo, lo que muchas veces se ignora es que, mal utilizado o combinado con otros productos, puede producir reacciones químicas peligrosas que comprometen seriamente la salud.
El cloro, en su presentación doméstica, es principalmente una solución de hipoclorito de sodio, que lo convierte en uno de los desinfectantes más eficaces contra virus, bacterias y hongos. No obstante, su efectividad va acompañada de una advertencia importante: nunca debe mezclarse con ciertos productos.
Tips de limpieza
Estos productos mezclados con cloro pueden ser muy peligrosos.
Ciertas combinaciones pueden liberar gases tóxicos como la cloramina o el cloro gaseoso, altamente irritantes y potencialmente letales en espacios cerrados.