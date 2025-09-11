Liquidación en supermercados: ofrecen productos de bazar desde $2.700 y con hasta 40% de descuento

Los supermercados ChangoMás, Coto y Jumbo pusieron en oferta productos de bazar con descuentos de hasta 40%. La promoción abarca una gran variedad de productos para el hogar, como platos, vasos, cubiertos, fuentes y sartenes.
Coto, Jumbo y ChangoMás ofrecen diferentes ofertas y la posibilidad de financiar en cuotas una amplia variedad de productos para el hogar.
Las condiciones de financiación varían según el comercio y el producto seleccionado, lo que permite adaptar la compra a las posibilidades de cada consumidor en un contexto económico complejo.