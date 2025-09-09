9 de septiembre de 2025 - 14:22

Supermercados liquidan pequeños electrodomésticos desde $14.000 y con descuentos de hasta el 60%

Dos supermercados presentan fuertes descuentos en productos de cocina y hogar, con cuotas y envíos a todo el país.

Supermercados liquidan pequeños electrodomésticos desde $14.000 y con descuentos de hasta el 60%
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Ofertas en Carrefour

Carrefour ofrece descuentos de hasta el 62% y financiación en hasta 12 cuotas fijas con tarjeta Mi Carrefour:

  • Grill eléctrico Mandine MMG1600 – $45.000 (62% OFF, antes $119.000).

  • Aspiradora ciclónica Atma Power 1300W – $95.999 (60% OFF, antes $243.999).

  • Freidora de aire 2 compartimentos Hisense – $179.999 (59% OFF, antes $443.999).

  • Air fryer horno Mandine MAO12 – $99.000 (56% OFF, antes $229.000).

  • Freidora digital Hisense 6,3L – $139.999 (54% OFF, antes $310.999).

  • Sandwichera Mandine XL 2 en 1 – $49.000 (54% OFF, antes $107.000).

  • Airfryer Electrolux Efficient EAF50 – $117.324 (54% OFF, antes $255.555).

  • Pava eléctrica Sansei PE1821BP – $33.999 (53% OFF, antes $72.999).

  • Mixer Electrolux IBA10 – $33.249 (53% OFF, antes $70.999).

  • Airfryer Suono 3,8L digital – $69.000 (50% OFF, antes $139.000).

  • Aspiradora agua y polvo Electrolux – $96.418 (49% OFF, antes $192.221).

  • Airfryer Electrolux Experience EAF20 – $93.042 (49% OFF, antes $184.444).

image

Ofertas en Chango Más

Chango Más también lanzó rebajas en pequeños electrodomésticos, con hasta 30% OFF y 4 cuotas sin interés. Entre las opciones figura un producto por menos de $20.000:

  • Balanza de cocina Top House – $13.999 (30% OFF, antes $19.999).

  • Pava eléctrica Electrolux EKA21 1,7 L – $38.499 (30% OFF, antes $54.999).

  • Pava eléctrica Electrolux Expert EKP70 1,7 L – $99.999 (23% OFF, antes $129.999).

  • Freidora de aire Suono 3,2 L – $73.999 (22% OFF, antes $95.199).

  • Olla multifunción Electrolux ECC20 – $89.599 (20% OFF, antes $111.999).

  • Licuadora de mano Midea 850W HB-1100x2 – $69.599 (20% OFF, antes $86.999).

  • Licuadora de mano Midea 850W HB-1100x3 – $87.999 (20% OFF, antes $109.999).

  • Freidora de aire Maverick 4,1 L – $59.499 (15% OFF, antes $69.999).

  • Tostadora Midea acero inoxidable – $42.299 (10% OFF, antes $46.999).

  • Cafetera Peabody digital CT4207 – $52.999 (20% OFF, antes $66.249).

  • Yogurtera Ultracomb 1,2 L – $39.999 (25% OFF, antes $53.199).

  • Mixer Oster 800W – $93.599 (20% OFF, antes $116.999).

image

Promociones vigentes en septiembre

Las ofertas de Carrefour y Chango Más estarán disponibles durante septiembre en sus tiendas online, con envíos a todo el país y beneficios adicionales con tarjetas bancarias.

