Supermercados liquidan pequeños electrodomésticos desde $14.000 y con descuentos de hasta el 60%

Dos de los supermercados más importantes de la Argentina actualizan sus catálogos online con rebajas en pequeños electrodomésticos, que llegan hasta el 62% y permiten pagar en cuotas. Al 9 de septiembre, se destacan opciones que van desde los $13.999, útiles para el hogar y con marcas reconocidas, según los catálogos de economía y consumo en supermercados.
Carrefour ofrece descuentos de hasta el 62% y financiación en hasta 12 cuotas fijas con tarjeta Mi Carrefour:
Ofertas en Chango Más
Chango Más también lanzó rebajas en pequeños electrodomésticos, con hasta 30% OFF y 4 cuotas sin interés. Entre las opciones figura un producto por menos de $20.000:
Promociones vigentes en septiembre
Las ofertas de Carrefour y Chango Más estarán disponibles durante septiembre en sus tiendas online, con envíos a todo el país y beneficios adicionales con tarjetas bancarias.