Vuela el plazo fijo: cuánto rinde $1.500.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos subió y los bancos ofrecen diferentes tasas. Conocé cuánto ganás en 30 días al invertir $1.500.000 en Banco Nación y otras entidades.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

El plazo fijo en pesos se posiciona como una de las alternativas más buscadas por los ahorristas tras la reciente suba de tasas aplicada por los bancos. Con las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , quienes buscan preservar el valor de su dinero analizan las diferencias de rendimiento.

En este escenario, el Banco Nación aparece como una de las referencias principales. Con opciones tanto en sucursal como de forma electrónica, los clientes pueden acceder a distintos intereses y montos finales en apenas 30 días al invertir $1.500.000.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.500.000 a 30 días Según el simulador de plazo fijo en pesos del Banco Nación, la rentabilidad varía de acuerdo con el canal elegido para la operación.

En sucursal, la inversión de $1.500.000 con una TNA de 32,50% y una TEA de 37,81% otorga intereses por $40.068,49, alcanzando un total de $1.540.068,49 al vencimiento de los 30 días.

image El Banco Nación ofrece distintos rendimientos según si el plazo fijo se hace en sucursal o por homebanking. Si la colocación se realiza de manera electrónica, la TNA sube a 47,00% y la TEA llega a 58,59%, lo que se traduce en una ganancia de $57.945,21. En este caso, el monto final asciende a $1.557.945,21.