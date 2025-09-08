Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $5.000.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos suma interés tras la suba de tasas. Conocé cuánto ganás con $5.000.000 en Banco Nación y la comparación con otros bancos.

Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

El plazo fijo en pesos volvió a quedar en el centro de las decisiones financieras de los ahorristas, luego de la suba de tasas que implementaron los bancos en línea con las medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En particular, el Banco Nación ofrece distintas alternativas según el canal elegido, y la diferencia de intereses entre hacer la operación en sucursal o de forma electrónica es significativa. A continuación, el detalle de cuánto se gana en 30 días con un depósito de $5.000.000.

Plazo fijo de Banco Nación: cuánto rinde $5.000.000 a 30 días El simulador de plazo fijo en pesos del Banco Nación muestra que un depósito de $5.000.000 por 30 días genera diferentes resultados según el canal utilizado.

En el caso de constituir el plazo fijo en sucursal, el monto de intereses asciende a $133.561,64, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 32,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 37,81%. De esta manera, al finalizar el período el capital más intereses suman $5.133.561,64.

image El Banco Nación ofrece diferencias marcadas según se haga el plazo fijo en sucursal o por homebanking. En cambio, si se realiza de manera electrónica, el interés aumenta a $199.315,07, con una TNA de 48,50% y una TEA de 60,90%, alcanzando un total de $5.199.315,07 al vencimiento.