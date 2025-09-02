2 de septiembre de 2025 - 08:30

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $400.000 a 30 días en Banco Nación

Los bancos ajustaron sus tasas y el plazo fijo en pesos vuelve a ser atractivo. Mirá cuánto rinde invertir $400.000 en Banco Nación y otras entidades.

Hacer un plazo fijo de $400.000 es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

El plazo fijo en pesos vuelve a ser protagonista tras la suba de tasas que aplicaron distintos bancos en línea con las medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En este contexto, muchos ahorristas revisan los simuladores para conocer el rendimiento exacto de su inversión en un mes.

El Banco Nación ofrece una referencia clara sobre cuánto se puede obtener con un capital inicial de $400.000 a 30 días, tanto de manera presencial como electrónica, mostrando diferencias importantes en el interés final.

Cuánto ganás con un plazo fijo en Banco Nación con $400.000 a 30 días

De acuerdo con el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, el rendimiento varía según el canal utilizado para la operación. Si el depósito se hace en una sucursal, la colocación cuenta con una TNA de 32,50% y una TEA de 37,81%, lo que se traduce en un interés de $10.684,93 al cabo de un mes. De esta forma, el capital invertido de $400.000 pasa a ser $410.684,93 al vencimiento.

image
El Banco Nación ofrece mejores tasas para quienes constituyen el plazo fijo en forma digital.

En cambio, si la constitución se realiza de manera electrónica, las condiciones mejoran de forma considerable. En este caso, la tasa asciende a una TNA de 47% y una TEA de 58,59%, generando intereses por $15.452,05 en 30 días. Así, el monto final que recibe el ahorrista se eleva a $415.452,05, marcando una diferencia clara respecto de la alternativa presencial.

Cuánto ganás con $400.000 en otros bancos

Las tasas de interés varían según la entidad, lo que genera diferencias notables en los montos a cobrar al término de 30 días. Con una inversión inicial de $400.000, este es el detalle de las ganancias aproximadas:

  • Banco Santander Argentina (38%): $12.493 → Total $412.493

  • Banco Galicia (44%): $14.520 → Total $414.520

  • Banco Provincia (45%): $15.000 → Total $415.000

  • Banco BBVA (51%): $17.000 → Total $417.000

  • Banco Macro (48%): $16.000 → Total $416.000

  • Banco Credicoop (47%): $15.667 → Total $415.667

  • ICBC Argentina (47,7%): $15.900 → Total $415.900

  • Banco Ciudad (35%): $11.667 → Total $411.667

  • Banco Bica (54%): $18.000 → Total $418.000

  • Banco CMF (55%): $18.333 → Total $418.333

  • Banco Comafi (47%): $15.667 → Total $415.667

  • Banco de Corrientes (50%): $16.667 → Total $416.667

  • Banco de Córdoba (52%): $17.333 → Total $417.333

  • Banco del Chubut (42,5%): $14.167 → Total $414.167

  • Banco del Sol (51%): $17.000 → Total $417.000

  • Banco Hipotecario (49,5% – 52,5%): entre $16.500 y $17.500 → Total entre $416.500 y $417.500

  • Banco Mariva (53%): $17.667 → Total $417.667

  • Banco Meridian (54,25%): $18.083 → Total $418.083

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego (54%): $18.000 → Total $418.000

  • Banco VOII (54%): $18.000 → Total $418.000

  • Crédito Regional Cía. Financiera (54%): $18.000 → Total $418.000

  • REBA Cía. Financiera (54%): $18.000 → Total $418.000

