Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.200.000 a 30 días en Banco Nación

Los bancos actualizaron las tasas de plazo fijo en pesos y con una inversión de $1.200.000 a 30 días la ganancia varía según la entidad financiera

Las tasas más altas del mercado superan el 50% anual y atraen a los ahorristas. 

El plazo fijo en pesos volvió a tomar protagonismo en el mercado financiero luego de que los bancos ajustaran sus tasas. Con el nuevo escenario, los ahorristas buscan alternativas para resguardar su dinero y obtener un rendimiento seguro en apenas un mes.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsó medidas que impactaron directamente en el costo del dinero, y el Banco Nación, junto a otras entidades, ya actualizó las condiciones para quienes inmovilicen su capital por 30 días.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.200.000 a 30 días

Según el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $1.200.000 en plazo fijo a 30 días ofrece dos opciones según el canal elegido. Si se constituye de manera presencial en sucursal, la tasa nominal anual (TNA) es del 32,50%, lo que genera intereses por $32.054,79 y un monto final de $1.232.054,79.

En cambio, si el plazo fijo se hace de manera electrónica, la TNA asciende al 47,00%. En ese caso, los intereses alcanzan los $46.356,16, llevando el total a $1.246.356,16.

image
El Banco Naci&oacute;n paga m&aacute;s intereses en plazo fijo electr&oacute;nicos que en sucursal.

El Banco Nación paga más intereses en plazo fijo electrónicos que en sucursal.

Plazo fijo: cuánto ganás con $1.200.000 en otros bancos

Además del Banco Nación, cada entidad financiera ofrece distintos rendimientos para el mismo capital invertido. Esto es lo que obtendría un ahorrista a 30 días en pesos:

  • Banco Santander Argentina (38%): $38.000 de intereses → Total $1.238.000
  • Banco Galicia (44%): $44.000 de intereses → Total $1.244.000
  • Banco Provincia de Buenos Aires (45%): $45.000 de intereses → Total $1.245.000
  • Banco BBVA (45%): $45.000 de intereses → Total $1.245.000
  • Banco Macro (48%): $48.000 de intereses → Total $1.248.000
  • Banco Credicoop (47%): $47.000 de intereses → Total $1.247.000
  • ICBC Argentina (47,7%): $47.700 de intereses → Total $1.247.700
  • Banco Ciudad (41%): $41.000 de intereses → Total $1.241.000
  • Banco Bica (54%): $54.000 de intereses → Total $1.254.000
  • Banco CMF (55%): $55.000 de intereses → Total $1.255.000
  • Banco Comafi (49%): $49.000 de intereses → Total $1.249.000
  • Banco de Corrientes (54%): $54.000 de intereses → Total $1.254.000
  • Banco de Formosa (32%): $32.000 de intereses → Total $1.232.000
  • Banco de Córdoba (52%): $52.000 de intereses → Total $1.252.000
  • Banco del Chubut (42,5%): $42.500 de intereses → Total $1.242.500
  • Banco del Sol (51%): $51.000 de intereses → Total $1.251.000
  • Banco Dino (45%): $45.000 de intereses → Total $1.245.000
  • Banco Hipotecario (49,5% – 52,5%): entre $49.500 y $52.500 de intereses → Total entre $1.249.500 y $1.252.500
  • Banco Julio (42%): $42.000 de intereses → Total $1.242.000
  • Banco Mariva (53% – 54%): entre $53.000 y $54.000 de intereses → Total entre $1.253.000 y $1.254.000
  • Banco Masventas (30%): $30.000 de intereses → Total $1.230.000
  • Banco Meridian (54,25%): $54.250 de intereses → Total $1.254.250
  • Banco de Tierra del Fuego (54%): $54.000 de intereses → Total $1.254.000
  • Banco VOII (54%): $54.000 de intereses → Total $1.254.000
  • Bibank (42%): $42.000 de intereses → Total $1.242.000
  • Crédito Regional (54%): $54.000 de intereses → Total $1.254.000
  • Reba Compañía Financiera (54%): $54.000 de intereses → Total $1.254.000
