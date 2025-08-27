Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $700.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos volvió a concentrar la atención de los pequeños y medianos ahorristas tras la suba de tasas que aplicaron gran parte de los bancos del sistema financiero.
Los plazos fijos en pesos vuelven a ganar interés con la suba de tasas. Te contamos cuánto rinden $700.000 en Banco Nación y en otros bancos del país.
Con la nueva política del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los rendimientos se ajustaron y el Banco Nación quedó en el centro de las consultas para quienes buscan una alternativa de resguardo frente a la inflación.
En este contexto, quienes disponen de $700.000 se preguntan cuánto pueden ganar en 30 días al inmovilizar su dinero en un plazo fijo. Las simulaciones del Banco Nación muestran diferencias según el canal utilizado.
El Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación muestra que un depósito de $700.000 a 30 días deja rendimientos distintos según el canal elegido. Si se realiza en una sucursal, los intereses obtenidos son de $18.698,63, lo que eleva el capital inicial a $718.698,63 al cumplirse el mes.
En cambio, si la operación se efectúa de manera electrónica, los intereses ascienden a $27.041,10. De esta manera, el monto total disponible al final del período es de $727.041,10.
La diferencia está marcada por las tasas: en la sucursal la TNA (Tasa Nominal Anual) es de 32,50% con una TEA (Tasa Efectiva Anual) de 37,81%, mientras que en la modalidad online la TNA llega a 47,00% y la TEA se eleva hasta 58,59%.
Al comparar las tasas de interés de distintas entidades financieras, se observa que algunas ofrecen rendimientos más altos que el Banco Nación. Estas son las ganancias estimadas en 30 días con un capital de $700.000:
Banco Santander Argentina S.A.: 38% → $21.986
Banco Galicia y Buenos Aires S.A.: 45% → $25.875
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43% → $24.986
Banco BBVA Argentina S.A.: 45% → $25.875
Banco Macro S.A.: 53,5% → $30.799
Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 47% → $27.335
ICBC (Argentina) S.A.U.: 47,7% → $27.743
Banco Ciudad de Buenos Aires: 35% → $20.208
Banco BICA S.A.: 51% → $29.750
Banco CMF S.A.: 52% → $30.333
Banco Comafi S.A.: 47% → $27.335
Banco de Corrientes S.A.: 48% → $28.000
Banco de Formosa S.A.: 32% → $18.667
Banco Provincia de Córdoba S.A.: 48,5% → $28.291
Banco del Chubut S.A.: 41% → $23.958
Banco del Sol S.A.: 47% → $27.335
Banco Dino S.A.: 42% → $24.500
Banco Hipotecario S.A.: 47,5% → $27.708 / con 50,5% → $29.458
Banco Julio S.A.: 38% → $21.986
Banco Mariva S.A.: 49% → $28.583
Banco Masventas S.A.: 30% → $17.500
Banco Meridian S.A.: 49% → $28.583
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 54% → $31.500
Banco VOII S.A.: 51% → $29.750
BIBANK S.A.: 42% → $24.500
Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U.: 48% → $28.000
REBA Compañía Financiera S.A.: 50% → $29.167