Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $500.000 a 30 días en Banco Nación

Con $500.000 a 30 días, el plazo fijo en Banco Nación y otros bancos ofrece distintas tasas y ganancias en pesos para cada modalidad.

Comparar opciones permite a los ahorristas elegir la mejor alternativa según tasa, seguridad y modalidad de contratación.

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo tras la suba de tasas aplicada por los bancos siguiendo las medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Los ahorristas buscan conocer cuánto pueden obtener al inmovilizar su capital durante 30 días y cuáles son las mejores alternativas disponibles. Entre las opciones más consultadas se encuentra el Banco Nación, que ofrece distintas modalidades de plazo fijo tanto en sucursal como de manera electrónica, con rendimientos que varían según el canal de contratación.

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto se gana con $500.000 en 30 días

Según el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, la rentabilidad depende del tipo de contratación. Un plazo fijo realizado en sucursal con un capital de $500.000 a 30 días genera intereses por $12.123,29, alcanzando un monto total de $512.123,29, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 33,84%.

El plazo fijo en sucursal genera menos intereses que al contratarlo de manera electrónica en Banco Nación.

Si se realiza de manera electrónica, la misma inversión permite obtener $18.082,19 en intereses, lo que eleva el monto final a $518.082,19, con una TNA del 44,00% y una TEA de 54,07%. La diferencia entre operar en sucursal o de manera digital resulta significativa, ya que el plazo fijo online permite ganar casi $6.000 más en el mismo período.

Cuánto rinde un plazo fijo de $500.000 en otros bancos

Para quienes buscan maximizar la rentabilidad, distintos bancos del sistema financiero argentino ofrecen tasas superiores a las del Banco Nación. Comparar estas alternativas permite a los ahorristas evaluar dónde colocar sus pesos y obtener el mayor beneficio en un plazo fijo de 30 días.

  • Banco Santander Argentina S.A. – 38% → $15.753,42

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – 45% → $18.643,84

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires – 43% → $17.804,11

  • Banco BBVA Argentina S.A. – 43% → $17.804,11

  • Banco Macro S.A. – 45% → $18.643,84

  • Banco GGAL S.A. – sin datos → –

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado – 44% → $18.199,18

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. – 47,7% → $19.732,88

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires – 35% → $14.460,27

  • Banco BICA S.A. – 48% → $19.753,42

  • Banco CMF S.A. – 50% → $20.547,95

  • Banco Comafi Sociedad Anónima – 46,5% → $19.200,68

  • Banco de Corrientes S.A. – 46% → $18.987,67

  • Banco de Formosa S.A. – 32% → $13.209,59

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – 48,5% → $19.982,19

  • Banco del Chubut S.A. – 41% → $16.931,51

Diversos bancos privados y provinciales ofrecen tasas más altas que la entidad estatal, aumentando la rentabilidad en pesos.eal

  • Banco del Sol S.A. – 47% → $19.432,88

  • Banco Dino S.A. – 42% → $17.296,58

  • Banco Hipotecario S.A. – 45,5% a 48,5% → $18.861,64 a $20.091,78

  • Banco Julio Sociedad Anónima – 38% → $15.753,42

  • Banco Mariva S.A. – 48% → $19.753,42

  • Banco Masventas S.A. – 25% → $10.273,97

  • Banco Meridian S.A. – 49% → $20.174,66

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – 49% → $20.174,66

  • Banco VoII S.A. – 49% → $20.174,66

  • BIBANK S.A. – 42% → $17.296,58

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – 48% → $19.753,42

  • REBA Compañía Financiera S.A. – 50% → $20.547,95

El Banco Nación ofrece mejores tasas en la operatoria online que en sucursal.

Los ahorristas comparan qué entidad conviene más para invertir sus pesos a corto plazo.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Hacer un plazo fijo es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

