Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.500.000 a 30 días en Banco Nación

Las nuevas tasas de plazos fijos generan diferencias de hasta $20.000 en un mes por $1.500.000 invertidos según el banco y el canal elegido.

Hacer un plazo fijo es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Hacer un plazo fijo es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo en los últimos días. La baja de las tasas en gran parte del sistema bancario generó movimientos en el mercado y llevó a que los ahorristas sigan de cerca la evolución de los rendimientos.

En este escenario, los bancos ajustaron sus propuestas para captar depósitos, mientras que el Banco Central sigue marcando el pulso con sus decisiones de política monetaria. El Banco Nación, como una de las principales entidades del país, ofrece diferentes alternativas que impactan directamente en lo que gana un inversor con $1.500.000 a 30 días.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $1.500.000 a 30 días

El Banco Nación aplicó modificaciones en las tasas respecto de períodos anteriores. Hasta hace unas semanas, las inversiones a 30 días ofrecían una TNA de entre 27,50% y 34,50%, con una TEA de entre 31,25% y 40,52%. Con esos valores, el rendimiento resultaba considerablemente menor al actual.

El Banco Nación ofrece más intereses en plazos fijos constituidos de manera digital.

Hoy, los datos oficiales muestran que el plazo fijo en pesos con un capital de $1.500.000 a 30 días rinde más. En sucursal, la TNA es del 29,50% y la TEA del 33,84%, lo que se traduce en una ganancia de $36.369,86 y un monto total de $1.536.369,86 al vencimiento.

La mejora más marcada se da en los canales electrónicos, donde la TNA trepa al 44,00% y la TEA al 54,07%. En este caso, los intereses ascienden a $54.246,58 y el total acumulado llega a $1.554.246,58, superando con claridad los valores previos.

Plazo fijo: cuánto rinde $1.500.000 en otros bancos

Así quedarían los rendimientos estimados a 30 días en distintas entidades, tomando como referencia la TNA publicada:

  • Banco Santander: 35% → $43.150

  • Banco Galicia: 43% → $52.945

  • Banco Provincia: 39% → $48.150

  • Banco BBVA: 40% → $49.315

  • Banco Macro: 38% → $46.986

  • Banco Credicoop: 42% → $51.780

  • ICBC: 42,85% → $52.791

  • Banco Ciudad: 31% → $38.278

  • Banco Bica: 45% → $55.479

  • Banco CMF: 44% → $54.246

  • Banco Comafi: 43% → $52.945

  • Banco de Corrientes: 44% → $54.246

  • Banco de Formosa: 32% → $39.623

Algunas entidades privadas superan el rendimiento del banco público.

  • Banco de Córdoba: 44% → $54.246

  • Banco del Chubut: 38% → $46.986

  • Banco del Sol: 44% → $54.246

  • Banco Dino: 35% → $43.150

  • Banco Hipotecario: 45,5% → $56.096

  • Banco Julio: 38% → $46.986

  • Banco Mariva: 44% → $54.246

  • Banco Masventas: 25% → $30.822

  • Banco Meridian: 43,5% → $53.562

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 42,5% → $52.164

  • Banco VOII: 46% → $56.712

  • Bibank: 42% → $51.780

  • Crédito Regional: 44% → $54.246

  • REBA: 44% → $54.246

