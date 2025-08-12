Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $800.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Las tasas de plazos fijos suben en todo el sistema bancario y mejoran el rendimiento para depósitos a 30 días en pesos, tanto presenciales como online.

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos registran subas en gran parte de los bancos, en un contexto de menor presión cambiaria y expectativas por nuevas decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Banco Nación actualizó su simulador y muestra un aumento en los rendimientos para depósitos a 30 días, tanto de forma presencial como a través de canales electrónicos. La diferencia de tasas entre estas modalidades marca cambios importantes en la ganancia final.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $800.000 a 30 días Las tasas del Banco Nacion se modificaron hace menos de una semana, la Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco Nación para plazos fijos a 30 días era del 27,50% en sucursal y del 34,50% en canal electrónico.

En la sucursal, un plazo fijo en pesos de $800.000 a 30 días aplica una TNA del 27,50% y una TEA del 31,25%. Con estas condiciones, el interés ganado es de $18.082,19, alcanzando un monto final de $818.082,19. En el canal electrónico, la TNA sube al 37% y la TEA al 43,98%, generando $24.328,77 de intereses y un total final de $824.328,77.

image Simulador del Banco Nación muestra cuánto ganás con $800.000 en plazo fijo a 30 días. Plazo fijo de $250.000 en otros bancos: cuánto ganas en un mes A continuación, el rendimiento estimado de un plazo fijo en pesos por $250.000 a 30 días en diferentes bancos, según sus tasas nominales anuales: