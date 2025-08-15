Compras a Chile: este fin de semana debuta el permiso de ARCA para traer heladeras y cocinas

Este fin de semana largo debutará una medida que cambiará las clásicas compras de los argentinos en Chile : por primera vez, se podrán traer electrodomésticos de línea blanca —como heladeras, lavarropas, cocinas o termotanques— en el portaequipajes del auto o en la caja de la camioneta, siempre que sean para uso personal y pagando los impuestos correspondientes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) eliminó la prohibición que impedía el ingreso de estos artículos como equipaje . Ahora, cualquier viajero argentino mayor de 16 años podrá ingresar hasta una unidad nueva por categoría de electrodoméstico por año calendario. La medida, vigente desde fines de julio, no incluye franquicia fiscal, como sí ocurre con celulares o notebooks.

El valor final depende del precio del producto y de la carga impositiva. A modo de ejemplo, una heladera nueva de USD 400 excede la franquicia terrestre de USD 300, por lo que se paga un arancel del 50% sobre el excedente. Además, el cálculo incluye:

En la práctica, una heladera Bosch que en Argentina cuesta unos $2,5 millones, puede encontrarse en Chile por el equivalente a $900.000. Tras sumar impuestos para nacionalizarla, el precio se ubicaría cerca de $1,4 millones, sin contar gastos de transporte.

A diferencia de notebooks o smartphones —que no pagan arancel si están dentro de la franquicia—, los electrodomésticos de línea blanca tributan bajo el Régimen General de Importación, separado del equipaje tradicional.

Cómo hacer el trámite

Para ingresar estos productos, los viajeros deben:

Completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de ARCA (AFIP).

en el micrositio “Viajeros” de ARCA (AFIP). Declarar el electrodoméstico como uso personal en carácter de declaración jurada.

Pagar la liquidación de aranceles generada por el sistema.

Presentar el comprobante de pago, impreso o digital, al momento de cruzar la frontera.

El lanzamiento del permiso coincide con un feriado binacional: el viernes 15 de agosto es día no laborable en Argentina por el aniversario de San Martín y feriado en Chile por la Asunción de la Virgen María. Se espera gran afluencia turística y alta circulación en el Paso Internacional Cristo Redentor, habilitado de 9 a 21 horas (con cierre de barrera en Uspallata a las 19).

En Chile, la mayoría de los supermercados y centros comerciales mantendrán sus horarios habituales, lo que permitirá a los compradores realizar sus adquisiciones sin mayores inconvenientes.