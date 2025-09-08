8 de septiembre de 2025 - 17:10

Tras ganar las elecciones, Axel Kicillof ordenó que las billeteras virtuales retengan Ingresos Brutos

La medida fue normalizada en la Normativa 25/2025, publicada en el Boletín Oficial bonaerense. El objetivo es mejorar los mecanismos de control sobre dichas operaciones.

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos, a pedido de Axel Kicillof.

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos, a pedido de Axel Kicillof.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

La victoria de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza fue recibida con entusiasmo por referentes del PJ mendocino. Los mensajes destacaron la gestión de Kicillof y marcaron diferencias con el Gobierno nacional.

La victoria de Kicillof en Buenos Aires repercutió en Mendoza y envalentonó al peronismo de cara a octubre

Por Jorge Yori
El presidente Javier Milei reconoció hoy la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo.

Previsible (gran) derrota autoinfligida

Por Carlos Salvador La Rosa

Es decir que, cuando a alguien le entren depósitos en su billetera virtual (como Mercado Pago u otras apps similares), se le podrá descontar automáticamente el impuesto provincial (Ingreso Brutos), que ya pagan los comercios y profesionales, informó Noticias Argentinas.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución Normativa 25/2025, publicada en el Boletín Oficial bonaerense al determinar la adhesión al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), aprobado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Polémica: implicados, retención y recaudación

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará en el territorio bonaerense la aplicación del esquema, obligando a los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP) a actuar como agentes de recaudación.

En la mencionada categoría están incluidas las billeteras virtuales, por lo que con esta decisión tendrán el mismo sistema que se aplica en las entidades financieras tradicionales. Los contribuyentes bonaerenses de Ingresos Brutos como aquellos sujetos al Convenio Multilateral estarán alcanzados por el régimen.

De esta manera, estarán comprendidas todas las cuentas de pago abiertas a nombre de uno o varios titulares, sean personas físicas o jurídicas, siempre que alguno de ellos figure como contribuyente del tributo provincial.

La normativa estableció que la recaudación se aplicará sobre los montos acreditados en cuentas abiertas en dichas entidades, ya sea en pesos, en moneda extranjera, con excepción de dólares estadounidenses, en valores o en instrumentos de poder adquisitivo equiparable a la moneda de curso legal.

Asimismo, dispuso que la recaudación del impuesto deberá practicarse aplicando la alícuota de retención asignada según el contribuyente y fijó exclusiones, entre las que están, jubilaciones, pensiones, acreditaciones vinculadas a remuneraciones, operaciones de exportación, intereses de plazos fijos, rescates de fondos comunes de inversión, devoluciones de impuestos y planes sociales.

Cuál es el objetivo de la medida

Los Proveedores de Servicios de Pago estarán obligados a presentar declaraciones juradas periódicas con la información de las recaudaciones realizadas, debiendo ingresar los montos retenidos en pesos, incluso si fueron percibidos en moneda extranjera.

El régimen estará vigente desde el 1° de octubre de 2025 para los proveedores que ya fueron designados en otras jurisdicciones y figuren en el listado oficial de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. En tanto que para el resto de los prestadores, la obligación comenzará a regir el 1° de noviembre de 2025.

Desde ARBA argumentaron el régimen sosteniendo que el objetivo es equiparar el tratamiento fiscal de las acreditaciones en billeteras virtuales con el de las cuentas bancarias, reforzando la recaudación y ampliando los mecanismos de control sobre operaciones digitales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Axel Kicillof habló tras el triunfo del peronsimo en las elecciones bonaerenses donde la alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente, con el 86,71% de las mesas escrutadas oficialmente.

Axel Kicillof: "Fue una elección histórica y una victoria aplastante"

Por Redacción Política
Soledad Quereilhac junto a Axel Kicillof, rumbo a las urnas.

Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof: "Axel tiene una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes"

Por Redacción Política
Circularon videos de Milei y Kicillof hechos con IA: cómo identificarlos y cómo cuidarse de estas desinformaciones

Circularon videos de Milei y Kicillof hechos con IA: cómo identificarlos y cuidarse de estas desinformaciones

Por Reverso
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó.

Axel Kicillof votó en La Plata y dijo que hoy "se juega cómo sigue esta historia"

Por Redacción Política