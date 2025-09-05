Tendencia en alza: crecen los supermercados chicos por los nuevos hábitos de consumo

La noticia de que la cadena Carrefour compró 16 de las 18 sucursales de la marca mendocina Súper A muestra de manera más clara un cambio en los hábitos de consumo . Es que mientras por un lado la marca francesa parece sacar un pie del país o busca socios para sus clásicos hipermercados, por el otro busca fortalecer el formato de negocios más chicos o Express.

Santiago Barbera, CEO del grupo Broda y referente de la cadena Frat en Mendoza comentó que la tendencia de espacios más chicos y a la mano del consumidor ha ido en crecimiento. “Desde la pandemia a esta parte se ha modificado el modelo de consumo y los supermercados de cercanía tomaron preponderancia”, anticipó Barbera. La modificación no obstante, se debe a cambios más profundos en la sociedad y a diferentes maneras de resolver las necesidades diarias.

“Tal vez la pandemia aceleró algunas tendencias que ya se veían y que tienen que ver con que predominan familias de menor tamaño, con menos hijos o sin hijos”, comentó Barbera. En este análisis, el profesional explicó que ya no es necesario realizar compras tan grandes para familias numerosas sino que los requerimientos son menores o están atados al día a día. En este juego, las promociones y beneficios también han comenzado a tomar un rol relevante.

La baja de la inflación y la pérdida en el poder de compra de la mayoría, por otra parte, ya no obliga a las familias a adelantar consumos en primer lugar ni, en segundo, permite hacerlo a muchas otras que apenas llagan a fin de mes. De este modo, mientras hasta hace un tiempo los mayoristas se “saturaban”, ahora presentan una demanda moderada y en consonancia con los nuevos tiempos.

En este marco, el presidente de la Asociación de Almaceneros de la República Argentina, Fernando Savore , destacó que en el día a día las superficies chicas han tenido mejor suerte que las grandes en la pelea por acaparar la atención de los consumidores. Entre otras cosas, porque los almacenes y espacios chicos han podido ofrecer precios competitivos por unidad mientras muchos súper tienen el 3 x 2 que puede ser tentador, pero al que muchos no llegan.

En este sentido, Barbera sumó que había una creencia de que el almacén era más caro que el supermercado, algo que se confirma que no es así. Por otro lado, los súper chicos como Frat también trabajan con promociones de bancos y billeteras virtuales y eso potencia estos espacios. En tanto, aquí tienen un desarrollo propio para que los clientes habituales ahorren tiempo para poder pagar con su propia aplicación.

En línea, el consultor especializado en franquicias, Nicolás Suraci, comentó que la tendencia a los negocios de cercanía o más chicos se afianza desde hace un tiempo. En este marco, comentó que a la popularidad que adquieren los súper exprés o más pequeños, se suman las compras en almacenes, kioscos y hasta alguna que otra oferta encontrada en la farmacia. “El incremento en los strip center también es un síntoma de esta modalidad”, comentó Suraci.

Almacenes FRAT, tienen un función social, la particularidad de estos negocios es que son atendidos por mujeres jefas de hogar. Una de las trabajadoras, Karina Gomez. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Almacenes FRAT

Los últimos datos amplios relacionados con el retail son de la consultora Scentia que releva el consumo en todos los canales de venta. En este marco, mientras en junio de 2025 la mayoría vendió menos tanto en las mediciones intermensuales como en las acumuladas, hubo un crecimiento en el rubro kioscos y almacenes donde también entran los pequeños supermercados.

Más cerca en todo sentido

La marca Frat se instaló dos años atrás y ya cuenta con siete sucursales. Pronto abrirán tres más, una de ellas en Lunlunta. De este modo, según relató Santiago Barbera, lo que buscan con los negocios es hacer un aporte a los entornos o barrios en los que se instalan. “Como mendocinos tenemos un compromiso que va más allá de las ventas y tiene que ver con ofrecer un bienestar para los vecinos”, subrayó Barbera.

De este modo, la cercanía no solo está relacionada al lugar físico sino también a las opciones y al contacto con los clientes a los que ellos prefieren llamar “vecinos”. Ana Lía Corvalán hoy es supervisora de los supermercados Frat, pero pasó por todos los puestos del negocio. En medio de una despersonalización que crece junto a la vorágine, tanto ella como el resto de las mujeres que atienden estos pequeños súper buscan hacer contacto con el cliente.

Esto implica conocerlo y ofrecerle lo que saben que necesita. “Hacemos una diferencia con relación a la cercanía y a la conexión con las personas que atendemos”, relató Ana. En este contexto, Barbera explicó que el objetivo de los negocios fue poner en valor el formato del almacén en el sentido del trato y de la familiaridad. Por este motivo, emplean solo a mujeres jefas de hogar mayores de 40 años. “Ellas pueden ofrecer mejor la calidez que pretendemos que los vecinos perciban en nuestros negocios”, explicó el empresario.

En línea con las nuevas modalidades de consumo, los Frat cuentan con una superficie promedio de 150 metros y un alto rango horario de atención con el objetivo de dar un servicio lo más completo posible. Por eso abren de 7 a 23 y, además de los productos tradicionales, también venden artículos elaborados en Mendoza, más sustentables y con una importante variedad. “Buscamos ofrecer el mix que consume una familia moderna hoy”, puntualizó Barbera.