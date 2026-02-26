Ahorrá $25.000 en VEA y Disco comprando viernes, sábado y domingo pagando con MODO

Hacer las compras del supermercado durante el fin de semana puede significar un ahorro importante. En VEA y Disco, quienes paguen con MODO pueden acceder a un reintegro del 20% que permite recuperar hasta $25.000 por banco cada mes.
La promoción es válida desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total previsto. El beneficio se aplica únicamente viernes, sábado y domingo, en compras presenciales realizadas con QR en locales adheridos.
Cómo funciona el reintegro en VEA y Disco: bancos adheridos y sucursales disponibles
El beneficio se obtiene pagando en la caja mediante código QR con MODO, utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a la cuenta bancaria. La promoción es válida solo para compras presenciales y no aplica en operaciones online.
El reintegro es por banco y por mes, por lo que quienes tengan más de una entidad adherida pueden utilizar cada una para acceder al tope correspondiente. Además, el descuento puede combinarse con otras promociones bancarias vigentes.
Bancos y billeteras adheridas
Banco Santander (solo con VISA)
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
Billetera YOY
Billetera BUEPP
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo
El beneficio ofrece un 20% de devolución con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar el reintegro total es necesario realizar una compra de al menos $100.000 en una sola operación durante los días habilitados.
Quienes tengan cuentas en más de un banco adherido pueden repetir la operación con cada entidad y acceder al tope mensual correspondiente. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta vinculada a MODO.