Ahorrá $25.000 en VEA y Disco comprando viernes, sábado y domingo pagando con MODO

Promoción vigente hasta el 28 de febrero con reintegros bancarios acumulables en Vea y Disco. El beneficio es mensual y puede usarse con más de un banco.

Los reintegros aplican los viernes, sábados y domingos y se pueden combinar si tenés tarjetas de distintos bancos.

Hacer las compras del supermercado durante el fin de semana puede significar un ahorro importante. En VEA y Disco, quienes paguen con MODO pueden acceder a un reintegro del 20% que permite recuperar hasta $25.000 por banco cada mes.

El beneficio es por banco y por mes, y se puede usar con más de una entidad adherida.

Viernes, sábado y domingo de ahorro: reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO

Por Melisa Sbrocco

La promoción es válida desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total previsto. El beneficio se aplica únicamente viernes, sábado y domingo, en compras presenciales realizadas con QR en locales adheridos.

Cómo funciona el reintegro en VEA y Disco: bancos adheridos y sucursales disponibles

El beneficio se obtiene pagando en la caja mediante código QR con MODO, utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a la cuenta bancaria. La promoción es válida solo para compras presenciales y no aplica en operaciones online.

Supermercado

El reintegro es por banco y por mes, por lo que quienes tengan más de una entidad adherida pueden utilizar cada una para acceder al tope correspondiente. Además, el descuento puede combinarse con otras promociones bancarias vigentes.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP
Sucursales VEA adheridas en Mendoza

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo

El beneficio ofrece un 20% de devolución con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar el reintegro total es necesario realizar una compra de al menos $100.000 en una sola operación durante los días habilitados.

Quienes tengan cuentas en más de un banco adherido pueden repetir la operación con cada entidad y acceder al tope mensual correspondiente. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta vinculada a MODO.

