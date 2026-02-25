Una apuesta arquitectónica que busca redefinir el crecimiento urbano en Luján de Cuyo.

La fisonomía de Luján de Cuyo continúa transformándose de la mano de proyectos que buscan integrar la vida urbana con el imponente paisaje del pedemonte. En este escenario surge PH Terrada, un emprendimiento que apuesta por la consolidación de la calle Terrada, específicamente en las inmediaciones de calle Boedo, un sector que los especialistas ya califican como la "zona caliente" del crecimiento inmobiliario actual.
Marcelo De Blasis, desarrollador detrás de esta iniciativa y presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza, explicó a Los Andes que la elección de la ubicación no fue azarosa. La zona ofrece una mixtura ideal entre la practicidad de la vida moderna y el entorno natural, gracias a la cercanía con clubes de rugby y hockey, campos deportivos, centros comerciales a cielo abierto y una conectividad estratégica con las principales rutas de la provincia.
Arquitectura integrada y diseño de vanguardia
El proyecto se distingue por una propuesta estética de líneas simples y despejadas, donde la sobriedad de los materiales busca una fusión sutil con el entorno. Uno de los mayores diferenciales de PH Terrada es su concepción espacial: las unidades logran integrar el paisaje exterior hacia el interior de los ambientes, permitiendo que la cordillera sea parte de la vida cotidiana de sus habitantes.
En cuanto a la configuración de las viviendas, la oferta es versátil y está pensada para diversos perfiles de residentes. El complejo cuenta con estudios de 55 m², departamentos de un dormitorio de 70 m², y unidades de dos dormitorios con dos baños completos que alcanzan los 95 y 105 m². Además, se suman dúplex de 88 m², cubriendo así las necesidades tanto de personas solteras y parejas como de familias de hasta cuatro integrantes.
Gran Mendoza: tecnología y confort de alta gama
La experiencia de habitar PH Terrada está marcada por el uso de componentes de primera calidad y tecnología de punta. Todas las unidades están equipadas con losa radiante, calderas duales, carpintería de PVC con doble vidriado hermético y terminaciones en percelanatos y mármoles importados. La seguridad y la domótica también juegan un rol central, ya que tanto los accesos al complejo como a cada departamento son digitales, utilizando sistemas de lectura de huella y reconocimiento facial.
En el décimo piso, el edificio despliega su mayor atractivo social: dos Salones de Usos Múltiples (SUM) completamente equipados y una piscina de borde infinito. Desde este nivel, la vista a la montaña se convierte en la protagonista absoluta, ofreciendo un espacio de relax y encuentro que estará disponible desde el primer día de entrega.
Una inversión con respaldo y proyección
Desde el punto de vista económico, De Blasis destaca que el proyecto no solo busca ofrecer calidad de vida, sino también una rentabilidad sólida para los inversores. Al tratarse de un emprendimiento de volumen, las expensas se perfilan como muy accesibles pese a contar con seguridad las 24 horas y servicios premium. Actualmente, la obra presenta un avance del 10% y tiene un plazo estimado de ejecución de 36 meses.
La respuesta del mercado ha sido inmediata: la preventa ya alcanzó el 60% de las unidades. El desarrollador sostiene que la revalorización de la zona estará por encima de otros activos conservadores, impulsada por las obras públicas proyectadas en dicha zona que mejorarán la conectividad e integración con el resto de la mancha urbana.
Diferentes perfiles para un mismo crecimiento
Al comparar este desarrollo con otros puntos de la provincia, De Blasis señala que, mientras zonas consolidadas como la Quinta Sección atraviesan procesos de reconversión, PH Terrada representa la oportunidad de lo nuevo. Se trata de un sector donde está "todo por hacerse" y que se consolidará en el mediano plazo como un nuevo eje residencial de referencia en Mendoza, combinando la frescura de un área en expansión con los atributos de un producto de alta gama.