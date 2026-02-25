Con un diseño de líneas simples y vistas 360°, PH Terrada combina confort tecnológico y naturaleza en una de las zonas con mayor crecimiento del Gran Mendoza.

La fisonomía de Luján de Cuyo continúa transformándose de la mano de proyectos que buscan integrar la vida urbana con el imponente paisaje del pedemonte. En este escenario surge PH Terrada, un emprendimiento que apuesta por la consolidación de la calle Terrada, específicamente en las inmediaciones de calle Boedo, un sector que los especialistas ya califican como la "zona caliente" del crecimiento inmobiliario actual.

Marcelo De Blasis, desarrollador detrás de esta iniciativa y presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza, explicó a Los Andes que la elección de la ubicación no fue azarosa. La zona ofrece una mixtura ideal entre la practicidad de la vida moderna y el entorno natural, gracias a la cercanía con clubes de rugby y hockey, campos deportivos, centros comerciales a cielo abierto y una conectividad estratégica con las principales rutas de la provincia.

Arquitectura integrada y diseño de vanguardia WhatsApp Image 2026-02-18 at 16.01.27 (1) Una apuesta arquitectónica que busca redefinir el crecimiento urbano en Luján de Cuyo. El proyecto se distingue por una propuesta estética de líneas simples y despejadas, donde la sobriedad de los materiales busca una fusión sutil con el entorno. Uno de los mayores diferenciales de PH Terrada es su concepción espacial: las unidades logran integrar el paisaje exterior hacia el interior de los ambientes, permitiendo que la cordillera sea parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

En cuanto a la configuración de las viviendas, la oferta es versátil y está pensada para diversos perfiles de residentes. El complejo cuenta con estudios de 55 m², departamentos de un dormitorio de 70 m², y unidades de dos dormitorios con dos baños completos que alcanzan los 95 y 105 m². Además, se suman dúplex de 88 m², cubriendo así las necesidades tanto de personas solteras y parejas como de familias de hasta cuatro integrantes.

Gran Mendoza: tecnología y confort de alta gama WhatsApp Image 2026-02-18 at 16.01.25 La seguridad y la domótica también juegan un rol central. La experiencia de habitar PH Terrada está marcada por el uso de componentes de primera calidad y tecnología de punta. Todas las unidades están equipadas con losa radiante, calderas duales, carpintería de PVC con doble vidriado hermético y terminaciones en percelanatos y mármoles importados. La seguridad y la domótica también juegan un rol central, ya que tanto los accesos al complejo como a cada departamento son digitales, utilizando sistemas de lectura de huella y reconocimiento facial.