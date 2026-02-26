Becas Progresar ANSES: abierta la inscripción y requisitos para anotarse en 2026

Las Becas Progresar tienen abierta la inscripción y los interesados ya pueden anotarse a través de ANSES para acceder al beneficio educativo. El programa está destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios obligatorios, avanzar en el nivel superior o capacitarse en oficios.

La convocatoria permite iniciar el trámite de manera online y contempla distintas líneas según el nivel educativo. Para acceder a las Becas Progresar , los aspirantes deben cumplir requisitos de edad, ingresos y situación académica , que varían según la modalidad elegida.

Las Becas Progresar están destinadas a quienes cumplan con condiciones específicas de edad, estudio e ingresos familiares , con tres líneas principales disponibles.

La línea Obligatorio está dirigida a estudiantes de primaria y secundaria de 16 a 24 años . Entre los requisitos se encuentran tener DNI vigente , acreditar residencia mínima de dos años para extranjeros , mantenerse como alumno regular , cumplir con el avance académico solicitado y presentar el esquema de vacunación completo o en curso .

Los pagos se hacen todos los meses y una parte se cobra al certificar la regularidad escolar.

En la línea Superior , pueden anotarse quienes cursen estudios terciarios o universitarios . Se exige ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con al menos cinco años de residencia legal y DNI . El rango de edad es de 17 a 24 años al inicio de la carrera, con extensión hasta los 30 años en carreras avanzadas y sin límite de edad para enfermería . Además, deben haber terminado el secundario sin materias pendientes y estudiar en instituciones públicas reconocidas .

Por su parte, la línea Trabajo está orientada a la formación profesional y capacitación en oficios. En este caso, se requiere ser argentino o extranjero con dos años de residencia mínima y DNI vigente. El tope de edad es de 18 a 24 años, aunque puede ampliarse hasta los 40 años para quienes no tengan empleo formal.

Créditos ANSES.jpg El programa incluye líneas para terminar la escuela, estudiar carreras o capacitarse en oficios.

En todas las modalidades, el requisito económico establece que los ingresos del grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, con excepciones para quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

Para anotarse a las Becas Progresar con ANSES, el trámite se realiza de manera online y requiere completar una serie de pasos:

Ingresar al sitio oficial argentina.gob.ar/Progresar o a la app Progresar+.

Iniciar sesión con usuario y contraseña de Mi Anses o crear una cuenta nueva.

Completar los datos personales, incluyendo información de contacto actualizada.

Cargar los datos académicos, indicando nivel de estudios e institución educativa.

Informar los datos socioeconómicos del grupo familiar.

Elegir la línea de Becas Progresar correspondiente (Obligatorio, Superior o Trabajo).

Revisar la información cargada y confirmar la solicitud.

Enviar el formulario y esperar la evaluación del organismo.

Una vez aprobada la solicitud, el pago del beneficio se realiza de forma mensual según el calendario oficial.