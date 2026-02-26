Becas Progresar ANSES: abierta la inscripción y requisitos para anotarse en 2026

Las Becas Progresar tienen abierta la inscripción y los interesados ya pueden anotarse a través de ANSES para acceder al beneficio educativo. El programa está destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios obligatorios, avanzar en el nivel superior o capacitarse en oficios.
La convocatoria permite iniciar el trámite de manera online y contempla distintas líneas según el nivel educativo. Para acceder a las Becas Progresar, los aspirantes deben cumplir requisitos de edad, ingresos y situación académica, que varían según la modalidad elegida.
Becas Progresar ANSES: abierta la inscripción y requisitos para anotarse
Las Becas Progresar están destinadas a quienes cumplan con condiciones específicas de edad, estudio e ingresos familiares, con tres líneas principales disponibles.
La línea Obligatorio está dirigida a estudiantes de primaria y secundaria de 16 a 24 años. Entre los requisitos se encuentran tener DNI vigente, acreditar residencia mínima de dos años para extranjeros, mantenerse como alumno regular, cumplir con el avance académico solicitado y presentar el esquema de vacunación completo o en curso.
En la línea Superior, pueden anotarse quienes cursen estudios terciarios o universitarios. Se exige ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos cinco años de residencia legal y DNI. El rango de edad es de 17 a 24 años al inicio de la carrera, con extensión hasta los 30 años en carreras avanzadas y sin límite de edad para enfermería. Además, deben haber terminado el secundario sin materias pendientes y estudiar en instituciones públicas reconocidas.
Por su parte, la línea Trabajo está orientada a la formación profesional y capacitación en oficios. En este caso, se requiere ser argentino o extranjero con dos años de residencia mínima y DNI vigente. El tope de edad es de 18 a 24 años, aunque puede ampliarse hasta los 40 años para quienes no tengan empleo formal.
En todas las modalidades, el requisito económico establece que los ingresos del grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, con excepciones para quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar
Para anotarse a las Becas Progresar con ANSES, el trámite se realiza de manera online y requiere completar una serie de pasos:
Ingresar al sitio oficial argentina.gob.ar/Progresar o a la app Progresar+.
Iniciar sesión con usuario y contraseña de Mi Anses o crear una cuenta nueva.
Completar los datos personales, incluyendo información de contacto actualizada.
Cargar los datos académicos, indicando nivel de estudios e institución educativa.
Informar los datos socioeconómicos del grupo familiar.
Elegir la línea de Becas Progresar correspondiente (Obligatorio, Superior o Trabajo).
Revisar la información cargada y confirmar la solicitud.
Enviar el formulario y esperar la evaluación del organismo.
Una vez aprobada la solicitud, el pago del beneficio se realiza de forma mensual según el calendario oficial.