Se calienta el dólar: vuelve a subir y esta es la cotización del día

El dólar minorista reafirma este jueves 26 de febrero su senda alcista y cotiza a $1.375 para la compra y $ 1.425 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un aumento de $10 en relación al cierre del miércoles.

Desde hace dos semanas que no se veía la cotización de $1.425. De hecho, el lunes se había tocado un piso de $1.390, el menor en cuatro meses.

Tanto el dólar mayorista como el MEP y CCL también exhiben hoy una suba de hasta 20 unidades.

Ayer, el volumen de operaciones en el mercado de cambios se sostuvo en niveles muy elevados para la estacionalidad de febrero, en USD 495,9 millones en el segmento de contado. Y a pesar de la holgada oferta, la demanda también recuperó vigor.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario: compró USD 85 millones el martes y acumuló USD 46.905 millones, el nivel más alto desde octubre de 2019.

A cuánto cotiza el dólar hoy (BNA)

Compra: $1.375

Venta: $1.425

Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/nM0zDDMEbP — Prensa BNA (@prensabna) February 26, 2026

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.852,50

Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200 mensuales, aunque la compra de billetes por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el objetivo de preservar la economía formal.

A cuánto está el dólar blue

Compra: $1.425

Venta: $1.445

Dólar mayorista

Compra: $1.403 (+ $4,08)

Venta: $1.445 (+ $20,00)

Dólar cripto

Compra: $1.409,22

Venta: $1.448,04

Dólar MEP (Bolsa)

El dólar MEP, o dólar Bolsa, permite acceder a divisas mediante la compra de bonos argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares. No requiere una cuenta en el exterior, pero sí una cuenta comitente habilitada para operar desde el homebanking.

Compra: $1.435,62 (+ $13,51)

Venta: $1.436,18 (+ $14,10)

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se utiliza principalmente por empresas para cambiar pesos por dólares en el exterior, mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.480,10 (+ $8,72)

Venta: $1.481,09 (+ $9,69)

El Banco Central aclara que los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, como parte de una medida destinada a desalentar el denominado “rulo”.