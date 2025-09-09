Es oficial: cierran los comercios, shoppings y supermercados por 24 horas

El Día del Empleado de Comercio, que cada año se conmemora el 26 de septiembre, este 2025 se trasladará de fecha y se celebrará el lunes 29, dejando todo un día sin actividad en comercios, supermercados y shoppings.
Por normativa, habrá un día donde los locales permanecerán sin actividad.
Así lo informó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que junto con las cámaras empresarias acordó el traslado de la fecha con el fin de generar un día no laborable para los trabajadores del sector.
La medida implica que esa jornada la mayor parte de los locales, shoppings y supermercados del país permanecerán cerrados, replicando lo que ocurre con un feriado nacional.
En una circular oficial, Faecys explicó: “Atento a lo ratificado por la Ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada”.
La Ley N° 26.541 fue sancionada en 2009 y establece que el 26 de septiembre se considera una fecha no laborable para los empleados del sector, equiparada a los feriados nacionales a todos los efectos legales.
El Día del Empleado de Comercio recuerda el 26 de septiembre de 1934, cuando se sancionó la Ley N° 11.729, que reguló por primera vez las relaciones laborales del sector. Fue un logro impulsado por la Federación de Empleados de Comercio bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo.
La normativa introdujo beneficios claves como licencias por enfermedad y accidentes, así como la indemnización por despido.
Si bien la mayoría de los comercios cerrará, algunos empleadores pueden solicitar la presencia de su personal. En ese caso, deberán pagar la jornada con un recargo del 100%, es decir, el doble de la remuneración habitual como cualquier feriado.
A la vez, la remuneración mensual no sufrirá ningún descuento, independientemente de si el trabajador presta servicios o no.