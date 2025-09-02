Abre en Palmares la "H&M uruguaya": tienda gigante y ropa a bajo precio

En un contexto de crecimiento de ventas en los centros comerciales, Palmares Mall , con más de 160 locales y 12 millones de visitas anuales, se consolida en Mendoza como un referente regional.

Según el último informe del Indec sobre centros de comercio , las ventas totales en mayo de 2025 alcanzaron los 504.575,1 millones de pesos a precios corrientes , lo que representa un incremento del 45,1% respecto al mismo mes del año anterior.

A precios constantes, las ventas sumaron 6.227,7 millones de pesos , con un aumento del 6,2% interanual . Los rubros que lideraron las ventas fueron indumentaria, calzado y marroquinería (37,3% del total), patio de comidas, alimentos y kioscos (16,2%), ropa y accesorios deportivos (12,6%) y electrónicos, electrodomésticos y computación (12,4%).

En diálogo con diario Los Andes, Diego Lago, gerente del mall , adelantó cuáles son las novedades que ya están operativas y las que se preparan para los próximos meses.

Palmares Open Mall ampliará 6.000m2 su oferta de negocios y se prevé la inauguración para marzo de 2025.

Además, la renovación incluye nuevas marcas de indumentaria y juguetes: “Abrimos Giro Didáctico, que es una nueva propuesta en juguetería. Estamos en obra con Silenzio y con Carters, Carter's es una marca internacional para niños, y estamos en obra con Samsonite, que estamos reemplazando el local de Bubba por Samsonite”.

Grandes superficies: llega Indian a Mendoza, la marca uruguaya con precios bajos

Palmares Mall también suma grandes marcas con espacios amplios, ampliando su propuesta en comercios.

“Estamos en obra de locales, lo que vas a tener ahí es fundamentalmente dos grandes superficies: abrimos Indian, la marca uruguaya, que es novedad de Mendoza acá en Palmares, con 700 metros cuadrados de local, y un Cristóbal Colón de 550 metros cuadrados de local, también como propuesta nueva”, explicó Lago.

Además, la renovación incorpora nuevas marcas de indumentaria y juguetes.

En gastronomía, la expansión incluye un clásico local que se traslada dentro del mall: “Estamos abriendo Chipirón (negocio de Ale Vigil y Francisco Rosat), en donde es Bur 22, y Bur 22 se muda a otro espacio”.

Reubicaciones estratégicas y servicios complementarios

Junto con las aperturas, Palmares Open Mall está reorganizando sus espacios para optimizar la experiencia de los visitantes. Según Lago, “lo que estamos haciendo es mudar Umara de donde estaba actualmente en la zona de la ampliación a la zona de los cines frente a Freddo, dado que Bubba, la marca canadiense de equipaje, va donde está Umara actualmente”.

Lago explicó que estas decisiones forman parte de un plan más amplio: “Estamos reubicando a Proverbio, así como también estamos reubicando a Indian y a Bubba, y abrimos una góndola de Tulum, que es una góndola de fragancias”.

Estas modificaciones también incluyen nuevos servicios que fortalecen la oferta integral del centro comercial: “Abrimos Joseph Oliveira, ahí en la entrada por Panamericana, que es la peluquería, y una sucursal de DHL, que tiene un centro de recepción y de entrega acá en Palmares ahora”.

Carter´s

Aperturas recientes de Palmares en gastronomía y retail

El centro comercial Palmares sigue renovando su oferta de negocios con aperturas estratégicas. En gastronomía, por ejemplo, se están introduciendo nuevas propuestas que combinan innovación y marcas reconocidas.

Según Diego Lago, “ya tuvimos la apertura de Shelby como novedad, en la zona de la ampliación, lo que es gastronomía. Y en lo que es gastronomía también estamos reformando lo que era Havanna de la zona de los cines y va a abrir White Shark Coffee”.

En la cúpula del mall, se apuesta a un concepto distinto: “Lo que era Tea Connection lo estamos reemplazando por una propuesta nueva que se llama Vicolo, que va a ser una especie de mercado italiano. Vicolo quiere decir pasillo en italiano y es una especie de mercado italiano ahí en la cúpula, que vas a tener diferentes opciones”.

Vicolo La propuesta combina moda, gastronomía, entretenimiento y servicios para toda la familia.

Expectativas y celebración de los 30 años de Palmares

El gerente proyecta que la mayoría de las aperturas estarán listas antes de fechas clave como el Día de la Madre, y que el mall continúa planificando para el largo plazo: “Estamos trabajando para llegar antes del Día de la Madre con la mayor cantidad de marcas posible. Y yo entiendo que muchos lo vamos a lograr, pero como las obras son impredecibles siempre puede haber un imprevisto. Pero está todo programado para que para el Día de la Madre estemos todos listos”.

Estas novedades forman parte de un año especial: “Todo esto también coincide con los 30 años de Palmares. Nosotros vamos a estar abriendo todo esto en 30 años de Palmares”, finalizó Lago.