Una promo ofrece descuentos de hasta 70% y 12 cuotas sin interés para comprar tecnología y electrodomésticos

Una nueva edición de Electro Fans ya está en marcha. Desde este lunes 1 hasta el miércoles 3 de septiembre, la campaña de descuentos en tecnología y electrodomésticos ofrece rebajas de hasta el 70% y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés .

Vuelve el reintegro en supermercados con Mercado Pago: cómo ahorrar hasta un 15% en tus compras

Siete cadenas líderes en el rubro forman parte de esta edición: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City , con propuestas disponibles tanto en tiendas físicas como en sus plataformas online. Además, el evento contempla envíos a todo el país, lo que permite ampliar el acceso a quienes residen fuera de los principales centros urbanos.

Electro Fans incluye promociones en una amplia gama de categorías, como televisores, celulares, productos para gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, colchones, bazar y herramientas. Todos los productos cuentan con la opción de pago en hasta 12 cuotas sin interés.

Entre las ofertas más llamativas de esta edición se encuentran:

Según los organizadores, las mayores rebajas se concentran en pequeños electrodomésticos, con descuentos de entre el 50% y el 77%. Como alternativa, algunas empresas sumaron la modalidad de compra por courier desde Tierra del Fuego, con precios más bajos en celulares, televisores, monitores y aires acondicionados de marcas como Samsung, Qüint, Noblex, Sansei y Whirlpool.

Desde la organización, destacan que Electro Fans se posiciona como una fecha estratégica dentro del calendario de consumo argentino, apuntada a facilitar la renovación tecnológica y del hogar con precios promocionales y financiación accesible. Las ediciones previas mostraron un fuerte crecimiento en ventas, impulsado principalmente por la opción de pago en cuotas sin interés.

Air Fryer: la más pedida

Pese a encontrarse en un contexto económico desafiante, el mercado de tecnología y bienes durables en Argentina registró un fuerte repunte. Entre enero y mayo de 2025, las ventas crecieron un 41% interanual en unidades, según un informe de la consultora NielsenIQ (NIQ).

El producto más destacado fue, sin dudas, la freidora de aire, cuyas ventas aumentaron un increíble 367%. Este pequeño electrodoméstico lideró una categoría que también mostró un fuerte crecimiento en cafeteras, secarropas y aspiradoras.

Las ediciones previas del Electro Fans mostraron un fuerte crecimiento en ventas, impulsado principalmente por la opción de pago en cuotas sin interés. Las expectativas para 2025 son optimistas, aunque los resultados finales se conocerán una vez cerrado el evento.