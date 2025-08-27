Vuelve el reintegro en supermercados con Mercado Pago: cómo ahorrar hasta un 15% en tus compras

Mercado Pago renovó sus promociones y los usuarios pueden obtener hasta un 15% de reintegro en distintos supermercados y kioscos de Argentina. La plataforma permite pagar con QR o con la Tarjeta Prepaga, y así acceder a descuentos inmediatos o devoluciones en la cuenta según el comercio y el día de la semana.

Entre los supermercados participantes se encuentran Changomas, Carrefour, Jumbo, Disco y VEA . Cada uno ofrece condiciones específicas de días, método de pago, exclusiones y topes de reintegro, por lo que planificar la compra según la promoción activa permite maximizar el ahorro con Mercado Pago .

Todos los supermercados participantes ofrecen un reintegro o descuento de hasta 15% pagando con Mercado Pago , pero cada uno tiene condiciones y exclusiones que conviene conocer antes de hacer la compra.

Changomas: todos los miércoles, pagando con QR de Mercado Pago , los clientes obtienen 15% OFF . Para acceder al beneficio hay que avisar en caja que se abonará con Mercado Pago .

La promoción no tiene tope , pero quedan excluidos: carnes vacunas, pollo, frutas y verduras, elaborados, embutidos, huevos, mantecas, leches fluidas y en polvo, quesos, cremas, dulce de leche y mantecas de las marcas Armonía, Casanto, García, Finlandia y La Serenísima; bebidas blancas, vinos, espumantes, cervezas y gaseosas de “Cervecería y Maltería Quilmes” (Stella Artois, Budweiser, Corona, Quilmes, Brahma, Michelob, Patagonia, Eazy, Goose Island, Andes, Temple, Pepsi, Seven Up, Paso de los Toros, Gatorade, Glaciar, Eco de los Andes, H20, Nestlé, Awafrut, Mirinda, Red Bull, Rockstar); aceites comestibles, yerbas, harinas, pastas secas, azúcar, electrónicos, electrodomésticos, climatización, línea blanca y servicios de automotor y farmacia recetados.

Descuentos Mercado Pago.jpg Descubrí cómo acceder al reintegro usando QR o tarjeta prepaga en tus pagos. Freepik

Carrefour online: los jueves, pagando con la Tarjeta Prepaga Mercado Pago, se otorga un 15% de reintegro en la página web. El descuento se acredita dentro de los 30 días posteriores y no aplica en hipermercados físicos.

Quedan fuera del descuento: electrodomésticos, celulares, productos de bodegas Chandon, Leoncio Arizu, Terraza de los Andes, Trumpeter, La Rural, Rutini Wines, Bodega 33 Sur, Catena Zapata y Grupo Clos de los 7; productos de la canasta de precios cuidados; leches infantiles y maternizadas etapa 1 y 2; y productos de carnicería (carne vacuna, pollo, cerdo y embutidos) y conservadoras de cerveza.

Carrefour Express: todos los lunes, pagando sin contacto con la Tarjeta Prepaga Mercado Pago, se obtiene un 15% de reintegro con tope de $3.000 por semana. La promoción no incluye hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Maxi, compras en cuotas ni productos online.

Mercado Pago / Tarjeta Planificá tus compras y aprovechá los descuentos para optimizar tu presupuesto semanal.

Jumbo, Disco y VEA: todos los miércoles, pagando con Tarjeta Prepaga Mercado Pago mediante Contactless, ofrecen 15% de reintegro con tope semanal de $6.000 sobre la primera compra de la semana. La promoción no incluye compras fuera de la tienda física y aplica solo en pesos argentinos.

Ejemplo de ahorro máximo por supermercado

Para calcular el reintegro completo:

Changomas: al no tener tope, una compra de $10.000 pagada con QR devuelve $1.500 (15%).

al no tener tope, una compra de $10.000 pagada con QR devuelve $1.500 (15%). Carrefour online: con un gasto de $10.000 usando Tarjeta Prepaga Mercado Pago, el reintegro será de $1.500, acreditado dentro de los 30 días.

con un gasto de $10.000 usando Tarjeta Prepaga Mercado Pago, el reintegro será de $1.500, acreditado dentro de los 30 días. Carrefour Express: con tope de $3.000, una compra de $20.000 devuelve el máximo reintegro de $3.000.

con tope de $3.000, una compra de $20.000 devuelve el máximo reintegro de $3.000. Jumbo, Disco y VEA: con tope de $6.000, una compra de $40.000 usando Contactless obtiene el reintegro máximo.

Planificar las compras según los días de descuento y los topes de reintegro permite aprovechar al máximo cada promoción y reducir significativamente el gasto semanal en alimentos y productos de consumo cotidiano con Mercado Pago.