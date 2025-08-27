27 de agosto de 2025 - 20:46

Matías Olivero Vila en Aconcagua Radio: "El Régimen de Transparencia Fiscal es un blanqueo"

El presidente de Lógica ONG dialogó con Aconcagua Radio y dio definiciones sobre la reciente aprobación de este proyecto.

Por Redacción

En diálogo con "En el medio de todo", de Aconcagua Radio, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica ONG, habló sobre la reciente aprobación en Mendoza del Régimen de Transparencia Fiscal.

“¿De qué se trata esto? De algo tan simple como saber, cada vez que hacemos compras, qué parte del precio que pagamos es el producto y qué parte son impuestos. Es una palabra: blanqueo. Es decir, antes era como que los impuestos se cobraban en forma oculta. Casi podríamos decir en negro, por parte del Estado, porque no blanqueaba el sistema”, explicó.

Según Olivero Vila, esta falta de transparencia generaba confusión en la población y un enojo mal direccionado hacia los comerciantes: “El régimen que teníamos no blanqueaba la parte de impuestos que estábamos pagando y entonces la gente se enojaba con el vendedor, con el supermercado, con la estación de servicio, cuando en realidad más del 40% y hasta más del 50% de los precios que pagamos son impuestos”.

Con la implementación de este nuevo esquema, se espera que el ciudadano tenga una herramienta más clara para ejercer control sobre a dónde va el dinero del consumidor y comprender de manera más directa cómo incide la presión impositiva en su economía diaria.

