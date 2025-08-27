En Aconcagua Radio, el caso de tres jóvenes desaparecidos hace 31 meses

Este martes se cumplieron 31 meses de la desaparición de Nathaniel Guzmán, Sebastián Bandes y Juan Martínez, tres jóvenes que en enero de 2023 dejaron de ser vistos y de los que aún no se conoce el paradero. Para sus familias, se trata de un dolor que no cesa. En ese marco, las madres encabezaron una jornada de visibilización en el centro de Mendoza , con carteles y folletería, reclamando justicia y medidas concretas por parte de las autoridades. Inés Bandes, madre de Sebastián Bandes, explicó en diálogo con Aconcagua Radio :

“Estamos en Patricias Mendocinas y Pedro Molina, entregando volantes y pidiendo que el Ministerio de Justicia difunda la recompensa de 10 millones 500 mil pesos. No alcanza con que lo publiquemos en redes, necesitamos que salga en todos los medios, porque alguien puede tener un dato certero que ayude a la causa”.

El caso de Sebastián tiene un nombre señalado: Ariel Alejandro Rosales, quien convivía con el joven en el momento de su desaparición.

“Rosales fue citado a declarar y luego se ordenó su detención, pero desde diciembre del año pasado está prófugo. Yo no sé si él es el culpable, pero evidentemente debe tener información. Necesitamos que la fiscalía y el Ministerio hagan pública su búsqueda”, afirmó Bandes.

Según la madre, la última vez que se supo de su hijo fue un martes al mediodía, cuando dejó de responder mensajes de WhatsApp mientras estaba en su habitación en la feria “De lo Nuevo”, en Rodeo de la Cruz, donde además trabajaba como pintor, sereno y encargado de estacionamiento.

Reclamo por falta de respuestas

Las familias denuncian que el avance de la investigación es mínimo y que los pedidos de pruebas se cumplen “a paso de hormiga”.

“Llevamos 31 meses esperando que abran dos celulares encontrados en la habitación de mi hijo. Nos dicen que no tienen la infraestructura para hacerlo, mientras que el Ministerio de Seguridad asegura que hay grandes avances tecnológicos. Las cámaras que pedimos tampoco aparecen, y seguimos sin respuestas”, señaló Bandes.

Tres jóvenes desaparecidos en democracia

El caso de Sebastián no es el único. La misma incertidumbre atraviesa a las familias de Nathaniel Guzmán y de Juan Martínez. Guzmán fue visto por última vez al subir a un colectivo; las cámaras no funcionaban o no estaban disponibles. En tanto, a Martínez un amigo debía llevarlo a la casa de su novia, pero lo dejó en otro lugar y nunca más se supo de él.

“Estamos en plena democracia, y en 2023 desaparecieron tres chicos sanos en Mendoza. Es imposible de entender”, expresó Bandes, visiblemente conmocionada.

La lucha que continúa

Tras la jornada en el centro mendocino, las madres aseguraron que seguirán adelante con sus reclamos de manera individual y colectiva, acompañadas por sus abogados y con acciones de visibilización.

“Necesitamos que se sepa que hay tres familias destrozadas, que hay un prófugo que no es buscado con la intensidad necesaria y que la justicia tiene pruebas sin resolver. No vamos a dejar de insistir hasta que aparezcan nuestros hijos”, concluyó Inés.

