En Aconcagua Radio, Mendoza entre incendios provocados por la irresponsabilidad humana

Diego Martí, del Plan Provincial de Manejo del Fuego, advirtió en Aconcagua Radio que la provincia atraviesa una situación crítica con los incendios.

El último fin de semana, Mendoza registró 88 focos de incendio en distintos departamentos, algunos de ellos con daños estructurales y grandes extensiones de campo afectadas. La situación llevó a que, al día de hoy, la provincia esté cerca de los 100 focos contabilizados.

“Tenemos un incendio activo entre Monte Comán y San Rafael, en la vera norte del río Diamante, con unas 1600 hectáreas comprometidas. Y en todos los casos estamos hablando de la mano del hombre, no ha habido factor natural en estos incendios”, explicó Diego Martí, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Según el funcionario, los fuegos suelen iniciarse con prácticas indebidas: “Hay un concepto mal arraigado de limpiar con fuego, lo cual es erróneo desde el punto de vista ambiental y productivo. También se encienden focos para cazar liebres o chanchos, o para espantar animales. Esas quemas se descontrolan y terminan en incendios como el que ya lleva tres días activo en el sur, en una zona donde no pueden ingresar vehículos ni personas a pie”.

Consultado sobre la posibilidad de contar con apoyo aéreo, Martí explicó que los helicópteros hidrantes pertenecen al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y que esos recursos llegan a Mendoza solo en temporada alta, que comienza en noviembre. “Por ahora están destinados a la región centro del país, como Córdoba, que atraviesa también situaciones críticas”, señaló.

Las prácticas de quema para reverdecer especies o limpiar terrenos están prohibidas por ley en Mendoza. “Las multas pueden superar los 58 millones de pesos, pero lamentablemente la gente no entra en razón, pese a las campañas de concientización”, indicó Martí.