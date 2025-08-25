Facundo Cruz compartió con Aconcagua Radio los resultados del segundo informe del observatorio PULSAR de la UBA

El coordinador general del observatorio de la UBA dio detalles del informe, titulado "Los argentinos, la democracia y el poder presidencial".

En el marco de una nueva edición del programa "Hermoso Caos" de Aconcagua Radio, Facundo Cruz, Coordinador General del Observatorio PULSAR de la Universidad de Buenos Aires, compartió detalles sobre el segundo informe de creencias sociales 2025, titulado “Los argentinos, la democracia y el poder presidencial”.

PULSAR.UBA es el observatorio especializado en el estudio de la opinión pública de la UBA, y desde su creación busca aportar herramientas de análisis para comprender cómo se configuran las percepciones sociales en torno a la política y la vida pública en el país. En esta oportunidad, el estudio se concentró en indagar los vínculos entre la ciudadanía y el régimen democrático, así como las preferencias respecto al estilo de liderazgo presidencial.

El informe, disponible para su consulta en pulsar.uba.ar, ofrece una radiografía sobre las creencias y percepciones de la sociedad argentina en un año marcado por tensiones políticas y debates sobre la legitimidad institucional.

