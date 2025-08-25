En el Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo, Aconcagua Radio dialogó con referentes de Mendoza

Verónica Torres, de Autismo Mendoza, habló con Aconcagua Radio sobre la importancia de esta efeméride y cómo están trabajando hoy en la asociación.

En el marco del Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo, que se conmemora cada 25 de agosto, el programa "Haciendo Cumbre" de Aconcagua Radio dialogó con Verónica Torres, referente de la asociación Autismo Mendoza, quien destacó la importancia de la efeméride y la labor de la organización en materia de acompañamiento, inclusión y concientización.

“Dentro de nuestro calendario, esta fecha es importante. Sobre todo hace énfasis al trabajo de la familia como apoyo de la persona con autismo. Nuestra asociación está conformada por esto mismo: por familias”, señaló Torres, al subrayar el rol fundamental que cumplen los entornos cercanos en la vida cotidiana de quienes presentan esta condición.

La entrevistada también hizo un repaso por la historia de la institución, que se consolidó a partir de la unión de padres y madres que buscaban espacios de contención y de intercambio de experiencias. “Nosotros venimos desde hace muchos años trabajando. Antes era una asociación que se llamaba TGD Mendoza, porque antes se decía trastorno generalizado del desarrollo, y después pasó a englobarse como Tea. Y nosotros éramos familias que nos empezamos a reunir”, recordó.

En ese camino, Torres explicó que los primeros pasos de la agrupación se dieron sin la infraestructura que hoy ofrecen las redes sociales y las herramientas digitales: “Hacíamos una reunión mensual en algún lugar y nos contábamos un poco lo que nos pasaba. Por entonces todavía no era el boom de las redes sociales”.

Con el tiempo, las dinámicas de la organización también se fueron adaptando a las nuevas necesidades. “Hoy no necesitamos ese cara a cara actualmente, no hacemos este tipo de reuniones, solo algunos encuentros de vez en cuando, como capacitaciones. Hoy nosotros estamos muy abocados a lo que es el asesoramiento personalizado y gratuito”, detalló Torres.